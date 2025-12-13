Tras la confirmación de Franco Colapinto como piloto titular de Alpine para la temporada 2026, el asesor ejecutivo de la escudería francesa, Flavio Briatore, destacó la evolución del argentino y justificó la decisión de sostenerlo en un proyecto que apunta de lleno al nuevo reglamento técnico de la Fórmula 1.

“He pasado mucho tiempo con Franco y he visto un cambio en él. La madurez en los últimos meses cambió completamente”, afirmó el dirigente italiano, una de las voces más influyentes dentro del equipo de Enstone.

La ratificación llegó luego de un año complejo, marcado por un auto poco competitivo y una temporada que Alpine decidió sacrificar para concentrar recursos en 2026.

Colapinto se subió al monoplaza de Alpine en una situación límite. Sin pruebas de pretemporada, con el A525 señalado como el auto más lento del pelotón medio y en un campeonato particularmente parejo, el argentino debió adaptarse sobre la marcha.

Durante el primer semestre, algunos errores propios y la falta de resultados inmediatos derivaron en críticas públicas de Briatore, quien llegó a poner en duda si era el momento adecuado para que Franco estuviera en la Fórmula 1. Ese escenario cambió de manera notoria tras el receso de verano europeo.



El segundo semestre que cambió la mirada en Alpine

Aunque sumar puntos era casi imposible por las limitaciones del auto, el rendimiento del argentino comenzó a crecer fecha tras fecha. La diferencia con Pierre Gasly se achicó tanto en clasificación como en ritmo de carrera.

En varias competencias, Colapinto logró igualar o incluso superar levemente al francés, un factor clave para que Alpine tomara la decisión de confirmarlo como compañero de equipo en 2026.

“Entiende lo que hace con el equipo y con la ingeniería; realmente me ha sorprendido. Al principio, mucha gente no estaba convencida de su desempeño”, reconoció Briatore en declaraciones al sitio especializado Last Word On Sports.



Del reproche público al respaldo absoluto

El contraste fue marcado. A fines de agosto, en Zandvoort, Briatore había sido durísimo con el argentino:

“Tal vez no era el momento para tener a Franco en la Fórmula 1. No estoy contento con el resultado”, había disparado entonces.

Tres meses después, su discurso fue diametralmente opuesto. “Seguí apostando por Franco y ahora todos creen que es fantástico para nosotros y el compañero adecuado para Pierre”, sostuvo.

El italiano destacó, además, la solidez mostrada en las últimas carreras: “No hubo accidentes y manejó muy bien. Estuvo muy cerca de Pierre, dos décimas arriba o abajo, y considero a Pierre uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1”.

Alpine apunta todo a 2026

La decisión estratégica de Alpine fue clara. Briatore optó por descartar competitivamente la temporada 2025 y concentrar esfuerzos en el nuevo reglamento técnico que debutará en 2026.

El resultado fue duro: el equipo francés terminó último en el Mundial de Constructores, algo inédito en su historia si se contemplan también los años bajo el nombre Renault. “Mi trabajo es entregar el auto correcto para Pierre y Franco el año que viene”, sentenció Briatore. El próximo chasis contará con motores Mercedes, una de las grandes apuestas del equipo de Enstone.

La incógnita se despejará cuando arranque la 77ª temporada de Fórmula 1 en Melbourne. Tras un 2025 magro, el margen de error será mínimo.