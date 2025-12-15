El posible traspaso de Miguel Ángel Borja de River Plate a Boca Juniors generó una fuerte conmoción en el fútbol argentino. El delantero colombiano aparece como el principal candidato para reforzar la delantera xeneize en la próxima temporada, en un movimiento que, de concretarse, tendría un impacto inmediato tanto en lo deportivo como en lo simbólico.

Según se pudo saber, Boca Juniors ya inició contactos con el entorno del jugador, lo que abrió un escenario inesperado y reavivó una de las rivalidades más intensas del fútbol mundial. El simple acercamiento entre las partes instaló el nombre de Borja en el centro de la escena y encendió las especulaciones en torno al próximo mercado de pases.

El primer acercamiento y una frase que no pasó inadvertida

El primer contacto entre Boca y Borja se produjo antes de la entrevista que el delantero concedió el jueves pasado a ESPN. En esa charla, el atacante sorprendió al no descartar la posibilidad de vestir la camiseta azul y oro, un gesto que rápidamente se viralizó y alimentó las versiones sobre el interés concreto del club presidido por Juan Román Riquelme.

“Uno no puede cerrar las puertas”, declaró Borja, en referencia a la chance de sumarse al clásico rival. La frase no fue casual: existía un diálogo previo que explica la naturalidad con la que el colombiano abordó el tema y que confirmó que el interés del Xeneize no es reciente.

El contrato con River y los tiempos de la decisión

El vínculo que une a Borja con River Plate finaliza el 31 de diciembre. Esta situación le permite al delantero negociar con otros clubes durante el último semestre de su contrato, aunque recién podrá disponer de su pase a partir del 1 de enero.

Por este motivo, cualquier definición relevante quedaría postergada hasta el inicio de 2026, cuando el plantel de Boca Juniors retome los entrenamientos el 2 de enero en el predio de Ezeiza. Hasta entonces, el futbolista puede dialogar con distintas instituciones, pero no firmar un nuevo contrato.

Un pase cargado de peso simbólico

La posibilidad de que Borja pase directamente de River Plate a Boca Juniors representa un desafío mayúsculo. No solo por lo deportivo, sino también por la carga simbólica que implica cruzar de vereda en el superclásico argentino.

Antes de llegar a Núñez, el colombiano ya había estado cerca de firmar con Boca en más de una oportunidad. Luego, se consolidó como goleador y fue protagonista en partidos decisivos ante el Xeneize, lo que durante mucho tiempo hizo inviable cualquier tipo de negociación.

Sin embargo, su salida de River y el distanciamiento con la hinchada modificaron el escenario. En ese contexto, la posibilidad de una revancha deportiva y la chance de relanzar su carrera en el máximo rival comenzaron a tomar fuerza.

La necesidad de Boca y el análisis deportivo

El interés de Boca Juniors por sumar un centrodelantero responde a cuestiones estrictamente futbolísticas. El bajo rendimiento de Edinson Cavani durante 2025 y la falta de eficacia de Milton Giménez en los encuentros decisivos llevaron a la dirigencia a buscar alternativas de jerarquía.

En ese marco, Borja aparece como una opción concreta y con experiencia comprobada. No obstante, no es el único destino posible para el atacante: desde México, clubes como Cruz Azul también manifestaron interés, aunque el peso deportivo y simbólico de Boca podría equilibrar la balanza frente a propuestas económicamente superiores.

Riquelme, el interés mutuo y el escenario abierto

Juan Román Riquelme evalúa avanzar con una propuesta formal en los próximos días. El mutuo interés entre las partes acorta las distancias habituales en este tipo de operaciones, donde la rivalidad histórica y el costo político suelen convertirse en obstáculos difíciles de superar.

Para Borja, sumarse a Boca representa una oportunidad para cambiar su presente tras el rechazo de los hinchas de River. Para el Xeneize, en tanto, la llegada de un delantero de selección y con experiencia en superclásicos significaría un golpe de efecto en el mercado de pases.

Un punto de inflexión en una historia abierta

Por ahora, no existen negociaciones formales. Sin embargo, el inicio de los contactos marca un punto de inflexión en una historia que promete nuevos capítulos. El solo hecho de que Boca y el entorno de Borja hayan comenzado a dialogar posiciona al colombiano como el principal candidato para vestir la camiseta número nueve en la próxima temporada.

El mercado recién empieza a moverse, pero el nombre de Miguel Ángel Borja ya quedó instalado como uno de los grandes focos de atención del fútbol argentino.