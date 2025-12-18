De las premoniciones del Dibu a Messi campeón: los datos que dejó Qatar 2022

A tres años de la conquista de la Selección argentina en Qatar 2022, las imágenes, los videos y los recuerdos vuelven a circular con fuerza en las redes sociales y en la memoria colectiva. Aquella final frente a Francia, jugada el 18 de diciembre, quedó marcada como una de las más emocionantes de la historia y se transformó en una fecha que roza lo patriótico.

Más allá del resultado y del título, alrededor de ese partido se acumularon cientos de historias mínimas, gestos íntimos y situaciones que con el tiempo se convirtieron en verdaderas perlitas. A continuación, un repaso por once datos y curiosidades que rodearon la consagración de la Scaloneta.

La premonición del Dibu Martínez

Emiliano Martínez había dejado una frase que con el tiempo se volvió premonitoria. Tras alentar a la Selección como hincha en Rusia 2018, durante unas vacaciones le aseguró a su familia: “Voy a atajar y hacer que me vean para que me convoquen. Quédense tranquilos, el arquero de la Selección en el próximo Mundial voy a ser yo”.

Pero no fue la única. Luego de la derrota ante Arabia Saudita, el arquero dejó otra sentencia que quedó registrada por una cámara interna durante un entrenamiento: “2 a 0 a México, acordate. El mejor del Mundial voy a ser yo”.

La promesa escrita de De Paul a Messi

Rodrigo De Paul le escribió una promesa a Lionel Messi en un cuaderno personal. “Hoy 20 de noviembre, te prometo que vamos a salir campeones”, dejó asentado el número 7 para el capitán. Antes del partido contra Países Bajos, De Paul le mostró el mensaje a Leo, que reaccionó molesto: “Sos un boludo, ahora ya lo leí”.

Durante la concentración en Doha, Messi, De Paul y Leandro Paredes adquirieron una costumbre particular. El propio Paredes la reveló tiempo después: “Había un lugar donde había pasto, nos descalzábamos y decíamos que íbamos a agarrar buena energía ahí. Poníamos música y una ronda de mates. Estábamos un rato ahí y volvíamos a la pieza. Eran pequeñas cositas que nos gustaban”.

La carta que Acuña llevó en su billetera

Marcos “Huevo” Acuña recibió una carta de su esposa, Julia Silva, antes del inicio del Mundial. El lateral la guardó en su billetera y recién la abrió después de la entrada en calor de la final contra Francia. Entre otras líneas, el mensaje decía: “Me adelanto a escribirte esto porque sé que vas a estar el 18 de diciembre ahí, cumpliendo un sueño increíble. Lo sé, lo siento”.

La apuesta del Kun Agüero por Messi

Sergio Agüero apostó 1.000 dólares a que Lionel Messi sería elegido como el mejor jugador del Mundial. La jugada fue realizada el 17 de noviembre, apenas cinco días antes del debut de Argentina. El vaticinio se cumplió y el Kun se adjudicó 8.252,94 dólares.

Los mensajes de Griezmann durante el Mundial

Antoine Griezmann reconoció que se mensajeó con Rodrigo De Paul durante toda la Copa del Mundo. Compañeros en Atlético Madrid, el francés intentó “mufarlo”, aunque sin éxito. Tras la derrota en la final, admitió sentirse contento por De Paul, Ángel Correa y Nahuel Molina.

“La derrota contra Argentina me hizo daño. Sobre todo la primera parte, porque jugué muy mal. No me encontraba, no sabía qué hacer o qué necesitaba de mi el equipo. Estuve muy perdido”, confesó Griezmann.

La confesión de Omar Souto

Omar Souto, gerente de selecciones nacionales que falleció hace unas semanas, reveló qué le dijo Ángel Di María antes de la final contra Francia: “Salimos campeones y nos retiramos juntos”. Esa charla se dio antes de que el Fideo tomara la decisión de postergar su retiro hasta la Copa América 2024.

La merienda del Dibu antes de la final

Emiliano Martínez contó que antes de la final pudo dormir una siesta de tres horas sin inconvenientes. Además, reveló qué comió en la previa del partido decisivo: un sándwich de jamón y queso acompañado de mate.

Las primeras palabras de Messi campeón

Leandro Paredes fue quien reveló qué dijo Lionel Messi apenas se consumó el título mundial. En medio de los abrazos de Otamendi, De Paul y el resto del plantel, el capitán agradeció: “Los amo, gracias, gracias”.

Messi también contó que evitó mirar la Copa del Mundo al salir al campo de juego. “Por las dudas no quise mirarla. Dicen que no se mira, no se toca, por las dudas hice todo”, explicó. Más tarde, cuando fue llamado a recibir el Balón de Oro, no se contuvo y fue a tocarla y besarla: “Fue la primera vez que la vi. Tenía una luz, brillaba. Era impresionante. Dije: ‘Ya está, ya la puedo tocar’. Estaba hermosa”.

El dinero que recibieron los jugadores

Más allá del premio acordado con la AFA, cada jugador de la Selección argentina cobró 10 mil dólares por día de estadía en Qatar. En total, cada futbolista embolsó 370 mil dólares, ya que el conteo comenzó días antes del debut.

Por el título conseguido, la Asociación del Fútbol Argentino obtuvo 47 millones de dólares, mientras que Francia recibió 30 millones. En total, la FIFA repartió 440 millones de dólares en premios.

La pelota del penal de Montiel

La pelota con la que Gonzalo Montiel convirtió el último penal de la final quedó en manos del entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, quien se guardó ese objeto como un tesoro personal.

Los jugadores que se perdieron parte del festejo

Paulo Dybala y Cristian Romero no pudieron celebrar de inmediato con sus compañeros. Ambos fueron sorteados para el control antidopaje y debieron esperar varios minutos hasta completar la muestra de orina antes de sumarse al festejo completo.