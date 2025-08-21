La Comisión Investigadora del caso $LIBRA, que había quedado paralizada por varios meses en la Cámara de Diputados, finalmente comienza a funcionar. En la madrugada de ayer, la oposición logró aprobar un proyecto de resolución clave que permitirá desbloquear la investigación sobre la polémica criptomoneda promocionada por el presidente Javier Milei. El escándalo, que involucra a Milei y su entorno, ha dejado a miles de inversores damnificados y en el centro de un proceso judicial que podría tener repercusiones políticas importantes.

Cambios en el reglamento para desbloquear la parálisis

Con 138 votos a favor, 91 en contra y 7 abstenciones, el proyecto de resolución fue aprobado, permitiendo que la Comisión Investigadora de $LIBRA retome su curso. Los bloques opositores, que habían insistido durante meses en la necesidad de investigar a fondo el caso, lograron modificar el reglamento para evitar más bloqueos. La clave del desbloqueo fue una metodología precisa para desempatar las votaciones en caso de disputas sobre las autoridades de la comisión.

Las nuevas reglas del juego: La metodología para elegir autoridades

Con el nuevo sistema aprobado, en caso de empate en la votación para elegir a los candidatos, la presidencia de la comisión recaerá en el bloque que tenga la mayor representación en el Congreso. La vicepresidencia será para el bloque que quede en segundo lugar, mientras que la secretaría corresponderá al mismo bloque que designe al presidente.

¿Cuáles serán los resultados de la investigación?

A la comisión se le otorga ahora un plazo límite hasta el 10 de noviembre para presentar su informe final sobre el caso $LIBRA. Este plazo podría ser clave para el futuro político del presidente Milei, ya que la investigación apunta a una serie de delitos graves, desde negociaciones incompatibles hasta fraude a la administración pública.

El escándalo $LIBRA involucra la promoción de una criptomoneda que, según la investigación, habría sido utilizada para estafar a miles de pequeños, medianos y grandes inversores. En el centro de la polémica se encuentran el presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei, quienes son señalados por haber utilizado la investidura presidencial para favorecer intereses privados. Además, el caso incluye a varios actores internacionales, como el empresario estadounidense Hayden Davis y el singapurés Julian Peh.

Un conflicto político dentro de la Cámara de Diputados

Desde su creación, la comisión estuvo marcada por una parálisis total. Con 14 miembros de cada lado, los bloques opositores y oficialistas no lograban ponerse de acuerdo en la elección de las autoridades. Durante meses, la falta de consenso frenó la investigación, mientras que los opositores acusaban al oficialismo de obstruir el funcionamiento de la comisión.

El debate en Diputados estuvo marcado por fuertes acusaciones de ambos lados. Por un lado, los opositores como Oscar Agost Carreño de Encuentro Federal, aseguraron que el presidente debe dar explicaciones públicas sobre su vinculación con los empresarios involucrados en el escándalo. Por otro lado, los oficialistas cuestionaron la legalidad de la resolución y denunciaron que el proceso de investigación había caducado debido al vencimiento de los plazos establecidos.