La oposición anuló el veto de Milei a la ley de discapacidad en Diputados

La oposición anuló el veto de Milei a la ley de discapacidad en Diputados

La Cámara de Diputados protagonizó este miércoles un capítulo clave en la pulseada política con el Gobierno de Javier Milei: la oposición logró rechazar el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Con 172 votos afirmativos, 73 en contra y 2 abstenciones, se alcanzó cómodamente la mayoría especial de dos tercios. Ahora, el proyecto deberá pasar al Senado, que tendrá la última palabra.

Qué establece la ley de emergencia en discapacidad

La norma había sido aprobada en junio con amplio consenso, ya que plantea:

Actualización automática de aranceles de las prestaciones por inflación.

de las prestaciones por inflación. Creación de una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo.

equivalente al 70% del haber mínimo. Cumplimiento del 4% de cupo laboral para personas con discapacidad en el sector público, una deuda histórica que sigue vigente solo en forma parcial.

Pese al acuerdo transversal, el Ejecutivo rechazó la ley por su “alto costo fiscal”.

La jugada del Gobierno antes de la sesión

Horas antes del debate, el vocero presidencial Manuel Adorni intentó descomprimir la tensión al anunciar en redes sociales que el Gobierno estaba “considerando un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad”.

La maniobra no alcanzó: la oposición se unificó y dejó en evidencia que varios aliados de La Libertad Avanza no estaban dispuestos a acompañar al oficialismo en esta pulseada.

Cómo votaron los bloques

El rechazo al veto se logró gracias a un bloque opositor sólido pero también a quiebres en el propio esquema de Milei:

Oscar Zago y Eduardo Falcone (MID) acompañaron el debate. Zago, exjefe de bloque libertario, quedó enfrentado a Martín Menem tras su salida.

Cuatro diputados del PRO —Héctor Baldassi, Álvaro González, Sofía Brambilla y Ana Clara Romero— se desmarcaron de los acuerdos electorales en CABA y Buenos Aires.

Innovación Federal, ligado a gobernadores de Salta, Misiones y Río Negro, aportó media docena de votos clave, en un nuevo gesto de tensión con la Casa Rosada por fondos y armado político.

El tablero de votación encendió luces rojas en el oficialismo: la fragmentación quedó expuesta y se anticipa una batalla más dura en el Senado.

Qué viene ahora en el Senado

Tras el rechazo en Diputados, la iniciativa pasa a la Cámara alta, donde también se necesitarán dos tercios para insistir con la sanción original. Si el Senado replica la votación, la ley quedará firme y el Gobierno no podrá volver a vetarla.

El desenlace marcará un nuevo pulso de poder entre el Ejecutivo y la oposición, en un contexto de tensión creciente por los recortes fiscales y la relación con las provincias.