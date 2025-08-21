Se rompió La Libertad Avanza: nueva fuga de legisladores

Este miércoles, La Libertad Avanza (LLA) sufrió un nuevo cimbronazo con la salida de cuatro de sus legisladores, quienes conformaron un nuevo bloque denominado "Coherencia". La decisión, que se concretó durante una sesión difícil para el oficialismo, está impulsada por críticas a la corrupción y a la conducción de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. La nueva bancada busca redefinir su postura frente a la política argentina, distanciándose de las decisiones del actual gobierno.

Los legisladores disidentes

Los nuevos miembros del bloque "Coherencia" son Marcela Pagano (Buenos Aires), Carlos D’Alessandro (San Luis), Gerardo González (Formosa) y Lourdes Arrieta (Mendoza), todos con mandato hasta 2027. Cada uno de ellos, a su manera, expresó su malestar con la cúpula de LLA, señalando la corrupción interna, el cierre de listas y la falta de autonomía en las decisiones.

Carlos D'Alessandro, presidente de "Coherencia", fue claro en su mensaje: “Este bloque busca recuperar las banderas de lucha contra la corrupción y la casta política”, haciendo alusión tanto a los escándalos que salpican al oficialismo como a las presuntas manipulaciones dentro de su propio espacio.

Las razones detrás de la fractura

Según los legisladores, el detonante de la ruptura fue el cierre de listas, una cuestión que no solo afectó la estructura interna de LLA, sino que también evidenció el control que desde el entorno de Karina Milei se ejerce sobre las decisiones del bloque. D'Alessandro destacó que la intervención en el partido libertario de San Luis, donde él era el titular, fue un punto de inflexión. “Nos replanteamos seguir en un espacio donde ya no podemos tomar decisiones propias”, explicó.

Otro factor crucial fue la denuncia de corrupción. Los escándalos, como los audios filtrados de Diego Spagnolo, titular de la Agencia de Discapacidad, y el caso $Libra, pusieron a los disidentes en una situación incómoda. En particular, D'Alessandro no dudó en señalar: “Los hechos de corrupción que se denuncian nos ponen muy incómodos. No podemos quedarnos callados”.

El bloque "Coherencia" toma postura en el Congreso

El nuevo bloque comenzó a mostrar su diferencia en la misma sesión en la que se consumó la ruptura. Mientras se votaban los vetos de Javier Milei a las leyes de emergencia en discapacidad y el aumento a jubilados, tres de los diputados del nuevo espacio votaron en contra de los vetos, en un claro gesto de oposición. González, por su parte, se ausentó de la votación, lo que facilitó el rechazo del veto presidencial.

D'Alessandro subrayó que, a pesar de las diferencias, el bloque no se opondrá a todas las medidas del gobierno. De hecho, aseguró que seguirán apoyando las políticas económicas que favorezcan el “orden de la macroeconomía”, un área donde continúan alineados con el proyecto de Milei.

Tensiones internas y el futuro de La Libertad Avanza

La escisión de "Coherencia" pone en evidencia las grietas dentro de La Libertad Avanza. La relación con Martín Menem ha sido especialmente conflictiva, con episodios públicos de confrontación, como el enfrentamiento de Marcela Pagano con el presidente de la Cámara en marzo, cuando ella lo acusó de "fascista".

Esta ruptura no solo afecta la cohesión interna del bloque, sino que también marca un desafío para la estrategia política de Javier Milei. Aunque la bancada libertaria sigue siendo numerosa, el crecimiento de voces disidentes, como las de los nuevos miembros de "Coherencia", podría complicar la gobernabilidad del oficialismo.

La estrategia de "Coherencia"

La creación de "Coherencia" es, en palabras de Lourdes Arrieta, un paso hacia la reconstrucción de la política basada en valores fundamentales como la unidad, la responsabilidad y la coherencia. “Queremos recuperar el valor de la palabra en la política. La mentira y la traición no tienen cabida”, destacó la diputada en un mensaje a través de sus redes sociales.

A partir de este momento, "Coherencia" se presenta como una nueva alternativa en el Congreso, con el desafío de encontrar un camino independiente pero a la vez constructivo. ¿Lograrán consolidarse como una nueva fuerza política en la Cámara de Diputados o se verán absorbidos por las tensiones internas del espacio libertario? El futuro político de estos legisladores será crucial en los próximos meses.