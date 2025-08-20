La actividad económica cayó en junio y suma dos meses en baja

La actividad económica cayó en junio y sumó su segunda baja consecutiva

La actividad económica cayó en junio y sumó su segunda baja consecutiva

La economía argentina volvió a mostrar signos de debilidad. En junio de 2025, el estimador mensual de actividad económica (EMAE) registró una caída de 0,7% en términos desestacionalizados respecto de mayo, según informó este miércoles el INDEC.

Se trata de la segunda baja mensual consecutiva, lo que enciende las alarmas en medio de un escenario económico todavía frágil.

Los sectores que impulsaron la suba interanual

En la comparación con igual mes de 2024, el EMAE mostró un incremento de 6,4%, ya que la medición parte del piso histórico que tocó la actividad el año pasado.

De los 16 sectores relevados, 12 cerraron en alza. Entre los más destacados:

Intermediación financiera: +28,7%.

Comercio mayorista, minorista y reparaciones: +11,5%, el rubro con mayor incidencia positiva.

Industria manufacturera: +7,8%.

Los sectores que mostraron retrocesos

No todos los rubros lograron recuperarse. Tres sectores presentaron caídas interanuales en junio:

Pesca: -74,6%, el derrumbe más pronunciado.

Administración pública y defensa: -0,7%.

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales: -0,7%.

En conjunto, estas bajas restaron 0,46 puntos porcentuales al crecimiento interanual del EMAE.

La industria en el centro de la escena

El índice de producción industrial manufacturero (IPI) registró en junio una suba de 9,3% interanual y acumuló un incremento de 7,1% en el primer semestre del año.

Sin embargo, en la medición desestacionalizada, la industria mostró un retroceso mensual de 1,2%, lo que refleja la volatilidad del sector.

Alimentos y bebidas

Crecieron 4% interanual en junio.

El rubro lácteo fue el motor, con un salto de 11% en la elaboración de leche en polvo, quesos y leches fluidas.

La producción primaria de leche aumentó 10,3% interanual y acumuló 11,4% en el semestre.

Automotriz: fuerte repunte

La división de vehículos y autopartes registró una suba de 29% interanual.

La fabricación de autos trepó 35,3%, tras un 2024 golpeado por problemas de importación de componentes.

Otros sectores industriales

Madera, papel, edición e impresión: +14,4%.

Maquinaria y equipo: +17,3% en junio y +20,1% en el semestre.

Productos minerales no metálicos: +19,7%.

Refinación de petróleo y combustibles: +5,7%, con mayor elaboración de gasoil (+9,6%) y naftas (+5,4%).

Un panorama mixto

Mientras algunos rubros industriales muestran recuperación, los datos de junio confirman que la economía todavía enfrenta obstáculos para sostener un crecimiento firme. Con dos caídas mensuales consecutivas en el EMAE, el desafío del Gobierno es lograr que la reactivación llegue de manera más homogénea a todos los sectores.