Crisis en discapacidad: audios de presuntas coimas detonaron la salida de Spagnuolo
Los audios difundidos mencionan coimas millonarias y a funcionarios cercanos a la Casa Rosada. El Gobierno dispuso una intervención “preventiva” del organismo.Política21 de agosto de 2025Andrés Montero
El presidente Javier Milei ordenó la salida de Diego Spagnuolo como titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), luego de conocerse audios en los que se lo escucharía hablar de presuntos pedidos de coimas en contratos con laboratorios y prestadores de servicios. La medida fue comunicada en la madrugada del jueves por la Vocería Presidencial, que la calificó de “preventiva” frente a “hechos de público conocimiento”.
En paralelo, el Gobierno dispuso la intervención del organismo bajo la órbita del ministro de Salud, Mario Lugones, hasta que se designe un nuevo responsable. Según el comunicado oficial, el objetivo es “garantizar el normal y correcto funcionamiento” de la agencia.
Los audios filtrados
Las grabaciones, difundidas por el canal de streaming Carnaval y replicadas en redes sociales, exponen una voz atribuida a Spagnuolo en la que se detallan supuestas maniobras de recaudación ilegal vinculadas a la droguería Suizo Argentina. Esta empresa, con fuerte presencia en el norte del país y nexos con Martín Menem, habría sido parte de un esquema para pedir dinero a prestadores a cambio de facilitar contratos con el Estado.
“Van a pedirle guita a los prestadores”, se escucha en uno de los fragmentos, donde además aparecen referencias a funcionarios cercanos a Eduardo “Lule” Menem y a Karina Milei. En otro pasaje, Spagnuolo asegura: “A mí me están defalcando la agencia… lo hacen atrás, a mis espaldas. Yo no tengo nada que ver”.
El funcionario también afirma haber advertido al propio presidente: “Yo fui y le dije ‘Javier, yo estoy denunciando todo el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita. ¿Qué hago?’”.
De acuerdo a los registros, el mecanismo no solo abarcaba medicamentos sino también internaciones y transporte de pacientes. “Es un kiosco de 20/30 mil dólares por mes”, menciona la voz adjudicada al funcionario.
Investigación judicial
El fiscal federal Franco Picardi abrió una causa para analizar la autenticidad de los audios y el rol de Spagnuolo junto a otros funcionarios mencionados. La investigación quedó en manos del juez Sebastián Casanello, quien deberá determinar si existieron delitos de cohecho y defraudación al Estado.
Desde la Casa Rosada, el hermetismo fue la regla. Si bien voceros oficiales evitaron confirmar si la voz pertenece a Spagnuolo, tampoco hubo un desmentido categórico.
Repercusiones en el Congreso
El caso también tuvo un fuerte impacto legislativo. Durante la sesión en Diputados, en la que se discutía el veto presidencial a la ley de Emergencia en Discapacidad, varios referentes de la oposición aludieron al escándalo.
Leandro Santoro (Unión por la Patria) denunció: “Circulan audios en los que se afirma que la administración percibía coimas de 500 mil dólares cada mes, justo cuando discutimos un tema esencial para las personas con discapacidad”.
Christian Castillo (FIT) advirtió: “Se filtraron audios que son un escándalo. Se aprovechan de la discapacidad. Pasó un día y no hubo aclaración alguna”.
Por su parte, Pablo Juliano (Democracia por Siempre) pidió directamente la destitución de Spagnuolo por “falta de transparencia en la gestión estatal”.
Un funcionario cercano a Milei, bajo la lupa
Abogado de profesión, Spagnuolo no tenía trayectoria en el área de discapacidad antes de su nombramiento. Llegó a la ANDIS por su relación de confianza con Milei, a quien patrocinó en causas civiles cuando el actual mandatario se desempeñaba como economista mediático.
Antes de ocupar un cargo público, se hizo conocido en redes sociales por su perfil como tuitero libertario bajo el seudónimo “Rainier_W0lf”, con el lema “Soy el líder de La Resistencia”. En 2021 integró la lista de candidatos a diputados encabezada por Milei y, tras la victoria, se incorporó al círculo más cercano del presidente.
Su gestión ya estaba bajo críticas por las demoras en la auditoría de pensiones por invalidez y las dificultades para actualizar los aranceles que perciben los prestadores del sistema. En ese contexto, la oposición consiguió revertir el veto presidencial y avanzar con la ley de emergencia, con apoyo incluso de legisladores surgidos de las listas de La Libertad Avanza.
Una crisis que recién comienza
La salida de Spagnuolo busca contener el impacto político en un área sensible y enviar una señal de control interno desde el Ejecutivo. Sin embargo, la causa judicial recién empieza y las revelaciones en los audios amenazan con extender el escándalo hacia otros sectores del oficialismo.
Kicillof llama a votar “compañeros que frenen las barbaridades de Milei”
El gobernador advirtió sobre el plan económico de Milei y llamó a los bonaerenses a elegir legisladores que impidan ajustes y desindustrialización.
Milei prepara su desembarco en Junín entre repudios del PJ local y críticas de Petrecca
El Presidente presentará a los candidatos nacionales y provinciales de LLA en el distrito de la Cuarta Sección, donde lo esperan con reclamos por obras paralizadas.
Unión Liberal en la Tercera: Mansilla apunta a la transparencia, el empleo y la seguridad
El candidato a diputado por la Tercera sección, Alejandro Mansilla, detalló el plan de Unión Liberal que incluye eliminar reelecciones, reducir impuestos y crear una agencia de seguridad.
Elecciones bonaerenses: así se verán las boletas este 7 de septiembre
Sin listas sábanas: las boletas 2025 en Provincia llegan con fotos, colores y cambios polémicos. Todo lo que tenés que saber para septiembre.
La UCR se parte en el Senado y nace Somos Buenos Aires
La interna radical se refleja en la Cámara alta: Maspoli y Cellillo anunciaron su salida de UCR-Cambio Federal y presentaron el bloque Somos Buenos Aires.
Encuesta en Provincia: quién lidera y cómo se reparte el voto
Explosiva encuesta en Provincia: ventaja clara en el conurbano, sorpresa en La Plata y un dato que preocupa al mileísmo. Enterate acá todos los números.
Coimas y laboratorios: los audios que sacuden al Gobierno de Milei
Estalló un nuevo escándalo: audios atribuidos a Diego Spagnuolo revelan una supuesta red de coimas que salpica a Karina Milei y a los Menem.