El presidente Javier Milei ordenó la salida de Diego Spagnuolo como titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), luego de conocerse audios en los que se lo escucharía hablar de presuntos pedidos de coimas en contratos con laboratorios y prestadores de servicios. La medida fue comunicada en la madrugada del jueves por la Vocería Presidencial, que la calificó de “preventiva” frente a “hechos de público conocimiento”.

En paralelo, el Gobierno dispuso la intervención del organismo bajo la órbita del ministro de Salud, Mario Lugones, hasta que se designe un nuevo responsable. Según el comunicado oficial, el objetivo es “garantizar el normal y correcto funcionamiento” de la agencia.

Los audios filtrados

Las grabaciones, difundidas por el canal de streaming Carnaval y replicadas en redes sociales, exponen una voz atribuida a Spagnuolo en la que se detallan supuestas maniobras de recaudación ilegal vinculadas a la droguería Suizo Argentina. Esta empresa, con fuerte presencia en el norte del país y nexos con Martín Menem, habría sido parte de un esquema para pedir dinero a prestadores a cambio de facilitar contratos con el Estado.

“Van a pedirle guita a los prestadores”, se escucha en uno de los fragmentos, donde además aparecen referencias a funcionarios cercanos a Eduardo “Lule” Menem y a Karina Milei. En otro pasaje, Spagnuolo asegura: “A mí me están defalcando la agencia… lo hacen atrás, a mis espaldas. Yo no tengo nada que ver”.

El funcionario también afirma haber advertido al propio presidente: “Yo fui y le dije ‘Javier, yo estoy denunciando todo el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita. ¿Qué hago?’”.

De acuerdo a los registros, el mecanismo no solo abarcaba medicamentos sino también internaciones y transporte de pacientes. “Es un kiosco de 20/30 mil dólares por mes”, menciona la voz adjudicada al funcionario.

Investigación judicial

El fiscal federal Franco Picardi abrió una causa para analizar la autenticidad de los audios y el rol de Spagnuolo junto a otros funcionarios mencionados. La investigación quedó en manos del juez Sebastián Casanello, quien deberá determinar si existieron delitos de cohecho y defraudación al Estado.

Desde la Casa Rosada, el hermetismo fue la regla. Si bien voceros oficiales evitaron confirmar si la voz pertenece a Spagnuolo, tampoco hubo un desmentido categórico.

Repercusiones en el Congreso

El caso también tuvo un fuerte impacto legislativo. Durante la sesión en Diputados, en la que se discutía el veto presidencial a la ley de Emergencia en Discapacidad, varios referentes de la oposición aludieron al escándalo.

Leandro Santoro (Unión por la Patria) denunció: “Circulan audios en los que se afirma que la administración percibía coimas de 500 mil dólares cada mes, justo cuando discutimos un tema esencial para las personas con discapacidad”.

Christian Castillo (FIT) advirtió: “Se filtraron audios que son un escándalo. Se aprovechan de la discapacidad. Pasó un día y no hubo aclaración alguna”.

Por su parte, Pablo Juliano (Democracia por Siempre) pidió directamente la destitución de Spagnuolo por “falta de transparencia en la gestión estatal”.

Un funcionario cercano a Milei, bajo la lupa

Abogado de profesión, Spagnuolo no tenía trayectoria en el área de discapacidad antes de su nombramiento. Llegó a la ANDIS por su relación de confianza con Milei, a quien patrocinó en causas civiles cuando el actual mandatario se desempeñaba como economista mediático.

Antes de ocupar un cargo público, se hizo conocido en redes sociales por su perfil como tuitero libertario bajo el seudónimo “Rainier_W0lf”, con el lema “Soy el líder de La Resistencia”. En 2021 integró la lista de candidatos a diputados encabezada por Milei y, tras la victoria, se incorporó al círculo más cercano del presidente.

Su gestión ya estaba bajo críticas por las demoras en la auditoría de pensiones por invalidez y las dificultades para actualizar los aranceles que perciben los prestadores del sistema. En ese contexto, la oposición consiguió revertir el veto presidencial y avanzar con la ley de emergencia, con apoyo incluso de legisladores surgidos de las listas de La Libertad Avanza.

Una crisis que recién comienza

La salida de Spagnuolo busca contener el impacto político en un área sensible y enviar una señal de control interno desde el Ejecutivo. Sin embargo, la causa judicial recién empieza y las revelaciones en los audios amenazan con extender el escándalo hacia otros sectores del oficialismo.