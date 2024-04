La Ciudad Autónoma de Buenos Aires está a la deriva. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, sigue siendo blanco de críticas por su "fracaso" en la gestión: desde la oposición no sólo lo acusan de ser el "custodio de los negocios" del clan, sino también de "creerse impune" por su herencia familiar.

En esta oportunidad, GRUPOLAPROVINCIA.COM entrevistó a Juan Modarelli, presidente del bloque de legisladores de Unión por la Patria, quien aseguró que el primo de Mauricio Macri "parece que no conoce el distrito" que tiene que gobernar.

-¿Cuál es tu análisis sobre la gestión de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires?

El primer diagnostico es bastante preocupante porque estamos ante un escenario nacional de crisis, de recesión, de profundo ajuste y el impacto de las políticas nacionales en la Ciudad de Buenos Aires es directo y afecta no solo en términos de recaudación sino también a quienes habitan y trabajan en la Ciudad.

Si a eso le sumamos que a nivel local hay un gobierno que pareciera que recién está conociendo el dispositivo de gestión, que no termina de involucrarse con los temas propios de la Ciudad, es preocupante. ¿Dónde está Macri? ¿Su gobierno arranca o no arranca? Parece que no conoce el distrito que tiene que gobernar, hay una falta de gestión en espacios públicos y en las tareas cotidianas. Tiene que empezar a ocuparse de mejorar las matrículas en las escuelas pública y de la asistencia a los comedores escolares.

En enero tuvimos una gran inundación y parece que no se enteró que para evitarlas hay que limpiar los sumideros, algo tan básico como las tareas municipales, pero después comunica el cambio de luminarias en Belgrano.

Ni hablar de la epidemia de dengue. En la Ciudad no se hicieron las tareas de prevención, no se fumigó y no hubo una política pública para acompañar a la ciudadanía. Las fotos de los hospitales con la gente haciendo fil a para ser atendida demuestra que hay una desidia en la gestión que es muy importante.

-Haciendo un paralelismo con el gobierno nacional, ¿se puede decir que Macri recorta con la tijera de Milei?

Yo creo que está empezando a ver si subordina su gobierno al de Milei, lo cual es muy preocupante porque el Ejecutivo nacional está recortando con una motosierra: si Milei ajusta, Macri ajusta; si hay un aumento en el transporte público, hay un tarifazo en el subte. Uno entiende que hay una coincidencia ideológica entre ambos gobiernos, pero no puedo entender que el PRO subordine su gestión a un gobierno nacional que en CABA electoralmente no le fue bien. Yo creo que las personas que viven y transitan en la Ciudad no están tan de acuerdo con la tijera y la motosierra.

-Diferentes actores de la oposición coinciden en que Jorge Macri fue puesto en el poder para custodiar los negocios del clan familiar en la Ciudad. ¿Qué opinás al respecto?

Han intentado ante la aparición de nuevos liderazgos dentro del PRO recrudecer la línea dura y creo que Mauricio Macri quiere volver a ejercer una jefatura firme quizá para cuidar los negocios o para no dejar que aparezcan otros liderazgos en el partido, que maneja como una más de sus empresas.

Me preocupa que a pesar de poner a un Macri nadie le explicó cómo funciona la Ciudad porque viene de ser intendente en Vicente López, la gestión demanda mucho trabajo, mucho esfuerzo, y todavía en el norte de la Ciudad siguen los árboles caídos del temporal de enero. Hay un abandono de la gestión.

-Si tuvieras la posibilidad de sentarte cinco minutos a dialogar con el jefe de Gobierno, ¿qué le dirías?

Que tenemos que trabajar por los intereses de los porteños y de las porteñas, tenemos que trabajar para defender la autonomía que logró conseguir la Ciudad, muchos años han acusado a quienes venimos del peronismo, del kirchnerismo, de querer atentar contra la autonomía pero el primer hecho grave se vio en diciembre cuando las fuerzas federales avanzaron sobre el territorio de la Ciudad.

Le pediría a Macri que convoque a una agenda para pensar de qué manera su gobierno, con tantos recursos, no termine siendo cómplice de una gestión nacional que viene a aumentar las desigualdades.

-Mencionabas a la pesada al peronismo, ¿qué le falta hoy al partido para volver a enamorar al electorado?

Tenemos que empezar a construir una agenda de contenidos e ideas que después se plasme en un acuerdo lo más amplio posible; construir una agenda programática para la Argentina que se viene. Tenemos que defender lo que se ha logrado pero, sobre todo, interpretar a las nuevas generaciones y a la sociedad que puso sus esperanzas en Milei. El peronismo tiene que estar al lado de la gente, escuchando sus demandas y construyendo una nueva mayoría tanto a nivel nacional como en la Ciudad.