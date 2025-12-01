El derrape público de Jorge Macri volvió a encender las redes. El jefe de Gobierno porteño quedó en el ojo de la tormenta tras viralizarse un video en el que se lo ve discutiendo con vecinos de Liniers que le reclamaban mayor seguridad, más limpieza en las calles y una gestión que “deje de mirar para otro lado”, temas que ya venimos abordando en GRUPOLAPROVINCIA.COM.

El encuentro había sido convocado en la Casa de la Cultura del barrio, bajo el eslogan de “Escuchar las inquietudes de la comunidad”. Pero lo que prometía ser una reunión abierta terminó convirtiéndose en un choque frontal entre el mandatario y decenas de vecinos cansados, que no sólo no recibieron respuestas sino que se toparon con un jefe de Gobierno a los gritos, a la defensiva y visiblemente irritado.

En uno de los tramos más duros del video difundido en TikTok, una mujer le describió a Macri el escenario cotidiano del barrio: robos constantes, comercios hostigados, familias viviendo con miedo. Además, dijo que se comunicaría con los medios de comunicación para contar lo que sucede en el barrio. La respuesta del mandatario sorprendió por el tono y el contenido: “Llamá a quien quieras. No me corras. Llamá a Crónica. No me importa”.

Lejos de calmarse, Macri redobló la apuesta. Cuando otra vecina intentó explicar su punto de vista, el alcalde la interrumpió de manera tajante: “¿Por qué sos maleducada? ¿Qué sabés si a mis hijos los roban o no?”.

Las frases, pronunciadas con un nivel de irritación poco habitual en un ámbito institucional, terminaron amplificadas en redes sociales, donde el video explotó entre críticas y cuestionamientos a la “nula capacidad de diálogo” del jefe porteño.

Del “dejá hablar” al “estás equivocado”

A lo largo de los distintos fragmentos difundidos se repite el mismo patrón: vecinos expresando preocupaciones concretas sobre la inseguridad, y Macri contestando con frases de corte personal, reproches y un evidente fastidio. “No interrumpas más hasta que te toque la palabra”, insistió en reiteradas ocasiones; “A veces las soluciones no son las que te gustaría”; “Usted no me va a decir cómo tengo que actuar”; y “Te estás metiendo en un tema que no conocés”, fueron otras de sus respuestas.

La escena, según relataron asistentes, contó con más de cincuenta vecinos presentes y se desarrolló con la presencia del titular de la Comuna 9, Maximiliano Mosquera Fantoni, y del comisario Marcelo Loto. Ambos quedaron prácticamente como espectadores ante un jefe de Gobierno que, lejos de contener la tensión, parecía decidido a confrontar.

La versión oficial: edición “malintencionada” y acusaciones al kirchnerismo

Desde el círculo cercano a Macri intentaron frenar el impacto con una explicación que no hizo más que avivar la polémica: aseguraron que el video fue “editado y movido con malicia”, que “infiltraron la reunión a propósito” y que su difusión masiva fue impulsada por “cuentas ligadas al kirchnerismo”.

Sin embargo, quienes participaron del encuentro sostienen otra versión: que el intercambio completo —duró aproximadamente dos horas— mantuvo el mismo clima áspero que se ve en los fragmentos difundidos, y que la actitud del jefe de Gobierno no fue un recorte sino la tónica general del encuentro.

En este marco, X, TikTok e Instagram ardieron durante las últimas horas con posteos en los que usuarios porteños expresaron una indignación creciente: “Mucha soberbia y nada de gestión, camina esquivando pozos”; “Violencia verbal, cero empatía, cero soluciones”; “Si vino de Vicente López… ¿qué va a saber de los barrios porteños?”; “Nunca vi la Ciudad tan abandonada”; "Hay profesionales que saben como mejorar estos barrios. Ellos estigmatizan, son autoritarios y maltratadores. Pura ficcion las reuniones. Ya fui a 5 reuniones 'participativas'".

La crisis comunicacional llegó al punto de que algunos usuarios ironizaron sobre el carácter supuestamente “participativo” del programa de reuniones barriales: “¿Cómo puede insultar a los vecinos en un encuentro organizado por él mismo?”.

El episodio refleja algo más profundo que un mal día del propio Macri. Expone la caída de la percepción de eficiencia en materia de seguridad, un área históricamente utilizada por el macrismo porteño como bandera de gestión.

Mientras los vecinos denuncian un aumento de robos, entraderas y ataques a comercios, el jefe de Gobierno responde con molestia o incredulidad. La escena de Liniers parece haber condensado ese cortocircuito entre el discurso oficial y la vida real en los barrios.