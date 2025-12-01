“Maleducado”, “inoperante” y “maltratador”: Jorge Macri se peleó con vecinos de Liniers y su reacción quedó expuesta en un video que recorre las redes
El jefe de Gobierno porteño protagonizó un tenso enfrentamiento con vecinos que le exigían respuestas por la inseguridad y el abandono del barrio. Entre gritos y chicanas, el mandatario terminó acusado de “soberbio” e “inútil”.Videos - Entrevistas01 de diciembre de 2025Mariana Portilla
El derrape público de Jorge Macri volvió a encender las redes. El jefe de Gobierno porteño quedó en el ojo de la tormenta tras viralizarse un video en el que se lo ve discutiendo con vecinos de Liniers que le reclamaban mayor seguridad, más limpieza en las calles y una gestión que “deje de mirar para otro lado”, temas que ya venimos abordando en GRUPOLAPROVINCIA.COM.
El encuentro había sido convocado en la Casa de la Cultura del barrio, bajo el eslogan de “Escuchar las inquietudes de la comunidad”. Pero lo que prometía ser una reunión abierta terminó convirtiéndose en un choque frontal entre el mandatario y decenas de vecinos cansados, que no sólo no recibieron respuestas sino que se toparon con un jefe de Gobierno a los gritos, a la defensiva y visiblemente irritado.
En uno de los tramos más duros del video difundido en TikTok, una mujer le describió a Macri el escenario cotidiano del barrio: robos constantes, comercios hostigados, familias viviendo con miedo. Además, dijo que se comunicaría con los medios de comunicación para contar lo que sucede en el barrio. La respuesta del mandatario sorprendió por el tono y el contenido: “Llamá a quien quieras. No me corras. Llamá a Crónica. No me importa”.
Lejos de calmarse, Macri redobló la apuesta. Cuando otra vecina intentó explicar su punto de vista, el alcalde la interrumpió de manera tajante: “¿Por qué sos maleducada? ¿Qué sabés si a mis hijos los roban o no?”.
Las frases, pronunciadas con un nivel de irritación poco habitual en un ámbito institucional, terminaron amplificadas en redes sociales, donde el video explotó entre críticas y cuestionamientos a la “nula capacidad de diálogo” del jefe porteño.
Del “dejá hablar” al “estás equivocado”
A lo largo de los distintos fragmentos difundidos se repite el mismo patrón: vecinos expresando preocupaciones concretas sobre la inseguridad, y Macri contestando con frases de corte personal, reproches y un evidente fastidio. “No interrumpas más hasta que te toque la palabra”, insistió en reiteradas ocasiones; “A veces las soluciones no son las que te gustaría”; “Usted no me va a decir cómo tengo que actuar”; y “Te estás metiendo en un tema que no conocés”, fueron otras de sus respuestas.
La escena, según relataron asistentes, contó con más de cincuenta vecinos presentes y se desarrolló con la presencia del titular de la Comuna 9, Maximiliano Mosquera Fantoni, y del comisario Marcelo Loto. Ambos quedaron prácticamente como espectadores ante un jefe de Gobierno que, lejos de contener la tensión, parecía decidido a confrontar.
La versión oficial: edición “malintencionada” y acusaciones al kirchnerismo
Desde el círculo cercano a Macri intentaron frenar el impacto con una explicación que no hizo más que avivar la polémica: aseguraron que el video fue “editado y movido con malicia”, que “infiltraron la reunión a propósito” y que su difusión masiva fue impulsada por “cuentas ligadas al kirchnerismo”.
Sin embargo, quienes participaron del encuentro sostienen otra versión: que el intercambio completo —duró aproximadamente dos horas— mantuvo el mismo clima áspero que se ve en los fragmentos difundidos, y que la actitud del jefe de Gobierno no fue un recorte sino la tónica general del encuentro.
En este marco, X, TikTok e Instagram ardieron durante las últimas horas con posteos en los que usuarios porteños expresaron una indignación creciente: “Mucha soberbia y nada de gestión, camina esquivando pozos”; “Violencia verbal, cero empatía, cero soluciones”; “Si vino de Vicente López… ¿qué va a saber de los barrios porteños?”; “Nunca vi la Ciudad tan abandonada”; "Hay profesionales que saben como mejorar estos barrios. Ellos estigmatizan, son autoritarios y maltratadores. Pura ficcion las reuniones. Ya fui a 5 reuniones 'participativas'".
La crisis comunicacional llegó al punto de que algunos usuarios ironizaron sobre el carácter supuestamente “participativo” del programa de reuniones barriales: “¿Cómo puede insultar a los vecinos en un encuentro organizado por él mismo?”.
El episodio refleja algo más profundo que un mal día del propio Macri. Expone la caída de la percepción de eficiencia en materia de seguridad, un área históricamente utilizada por el macrismo porteño como bandera de gestión.
Mientras los vecinos denuncian un aumento de robos, entraderas y ataques a comercios, el jefe de Gobierno responde con molestia o incredulidad. La escena de Liniers parece haber condensado ese cortocircuito entre el discurso oficial y la vida real en los barrios.
Entrevista GLP. Storani no descarta una convergencia entre la UCR y el peronismo para frenar al “partido autoritario-conservador de Milei”
El histórico dirigente explicó las motivaciones detrás de la creación de Radicalismo Auténtico, destacó la necesidad de recuperar los valores históricos del partido y advirtió que el plan económico de Javier Milei deja fuera a más de 20 millones de argentinos.
Entrevista GLP: Arturo Rojas proyecta una temporada de verano “muy positiva” en Necochea
En la segunda parte de la entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente destacó la combinación de playas extensas, entorno natural y propuestas recreativas que posicionan a Necochea como un destino pensado para el disfrute familiar en el verano 2026.
Entrevista GLP. Roberto Bacman: “Milei muestra señales de desgaste, pero enfrente no hay un peronismo fuerte y unido”
El analista político y director de CEOP Latam sostuvo que la falta de una oposición cohesionada y con un proyecto claro sigue allanándole el camino al Gobierno nacional. Además, advirtió que las reformas laboral y tributaria se enfrentarán a fuertes resistencias en un país donde el 80% de la población lucha por llegar a fin de mes.
Entrevista GLP. Ricardo Alessandro: “El PJ tiene que reestructurarse con Axel Kicillof a la cabeza”
El intendente de Salto analizó su año de gestión, repasó obras clave y el trabajo con la Provincia tras la histórica inundación, y planteó que el peronismo debe reconfigurarse con el gobernador como conductor hacia 2027.
Los posibles rivales de Argentina en el Mundial 2026
La FIFA confirmó los bombos del Mundial 2026 y ya se perfilan los posibles rivales de Argentina. Mirá qué selecciones pueden cruzarse y cómo será el sorteo.
Milei redefine Seguridad y Defensa: cómo será la transición tras la salida de Bullrich y Petri
El Presidente acelera el recambio en los ministerios: Monteoliva y Presti asumen en plena tensión interna, fronteras en alerta y crisis salarial militar.
Lo que preocupa a los empresarios según la última encuesta
Un informe trimestral revela qué piensan los CEOs de Argentina sobre la economía, ventas y rentabilidad en medio de un contexto tan incierto como desafiante.