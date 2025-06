Entrevista a Celeste Fierro, ex legisladora porteña del FIT-U.

En medio de un desplome económico que golpea al comercio y a las pymes, y con servicios públicos que se desmoronan —calles rotas, basura acumulada y un sistema de seguridad en crisis que expone fugas constantes en comisarías sin infraestructura—, la gestión de Jorge Macri suma cuestionamientos cada vez más fuertes.

En GRUPOLAPROVINCIA.COM venimos registrando el malestar de dirigentes y vecinos que sostienen que la brecha entre las promesas del gobierno y las urgencias reales de los porteños se profundiza, mientras el presupuesto 2025 "prioriza la represión por sobre la salud, la educación y la vivienda". En este contexto, vecinos y dirigentes alertan sobre una Ciudad que se aleja cada vez más de sus habitantes.

Para analizar esta realidad, hablamos con Celeste Fierro, dirigente del MST y exlegisladora porteña del FIT-U, quien advirtió que Macri "profundiza su política estigmatizante, que no resuelve ningún problema y que, como siempre, está atada a algún negocio".



—¿Cómo evalúa este año y medio de gestión de Jorge Macri al frente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires?

Ha dejado muchísimo que desear no solo para quienes lo votaron, sino directamente para toda la población que habita y trabaja en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No vemos ningún tipo de mejora: las propuestas que impulsan terminan siendo simplemente una expresión de deseo.

Tuvimos campaña electoral hace muy poco, y una de las promesas centrales fue la de la línea F del subte, un proyecto que tiene casi dos décadas. Lo usaron como bandera en campaña y, sin embargo, ahora dicen que con suerte en dos años podrían empezar las obras. Obras que ya se prometieron tres veces, incluyendo esta última vez durante la campaña.

La crisis habitacional se siente cada vez más. No hay ninguna política real y concreta para garantizar viviendas dignas para las y los trabajadores, por el contrario, lo único que se hace es avanzar en desalojos de familias. Todo esto responde a la lógica de la especulación inmobiliaria, que creo que es uno de los ejes centrales que rige esta gestión.

—¿Cree que con Jorge Macri esa lógica de negocios inmobiliarios se mantuvo, se profundizó o cambió?

Se profundiza año a año porque es parte de la visión que tienen de ciudad: una ciudad que no es para los casi 4 millones de habitantes, sino para los que hacen negocios en ella. Toda la política de este gobierno ha sido profundizar el camino de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, una gestión guiada por negociados.

—Una de las últimas polémicas fue la compra de contenedores “antivandálicos”, que según denuncian los vecinos son costosos y poco funcionales. ¿Qué opinión le merece esa decisión del gobierno porteño?

Es una medida que sigue hablándole a un sector que estigmatiza y criminaliza la pobreza. Este gobierno termina responsabilizando a las personas que buscan en los residuos por los problemas de basura en la ciudad, cuando en realidad lo que no hace es garantizar condiciones de vida, de trabajo, de vivienda, como decía antes. Lo que promocionaron con estos contenedores fue justamente eso: evitar la basura tirada culpando a quienes buscan en ella, sin ofrecer ninguna solución real.

Es una política profundamente estigmatizante, que no resuelve ningún problema y que, como siempre, está atada a algún negocio. Es la lógica a la que este gobierno ya nos tiene acostumbrados, y que no podemos seguir permitiendo. En este punto en particular, lo venimos denunciando hace tiempo: se paga un 513% más con los contratos de recolección de residuos tercerizados en comparación con lo que se gasta en el ente público que opera en una de las comunas de la ciudad. Volvemos, una vez más, a la lógica de garantizar negocios para unos pocos, en lugar de asegurar que la ciudad esté limpia y sea habitable para todos.