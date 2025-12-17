El intendente Ricardo Curutchet junto a la responsable de Economía y Producción, Virginia Goyeneche, presentó el Presupuesto Municipal 2026.

En ese marco, el alcalde señaló que “es un presupuesto que lo hemos hecho con esfuerzo para que se trate en el Honorable Concejo Deliberante” y destacó que “muchas de las variables también son gracias al esfuerzo de los vecinos de Marcos Paz que sostienen el pago de sus tasas”.

“En un contexto nacional no sencillo, podemos sostener un Estado presente y eficiente” resaltó el alcalde quien además anunció “beneficios e incentivos para que los contribuyentes sigan cumpliendo”.

En tanto Goyeneche, detalló que en relación al 2025 el presupuesto se incrementó un 61%, rondando los 60 mil millones de pesos. “El 58% son recursos municipales y 42% transferencias de la Provincia”, agregó.

En cuanto al destino, remarcó que el 20% se destina a salud, el 17% a obras, el 14 a gestión pública y servicios, y el 10% a seguridad entre otros. “Es un presupuesto que nos permite dar respuesta a todos los vecinos", informó.

En relación al próximo año, comentó que “estimamos un aumento del 30% de las tasas y lo mismo para los básicos municipales que se pagarán en tres tramos”. Resaltando que “además se aumenta el presentismo y se mantiene la bonificación anual complementaria que se paga en marzo y en septiembre”.

En cuanto al plan de regularización y beneficios por pago al contado precisó que “los que deben tasas del 2025 pueden acceder a una quita del 100% de intereses y los que deben más de un año tendrán quita de multas y hasta un 80% de intereses”.

"Los que están al día y realicen el pago anual en enero y febrero tendrán un descuento del 25% mientras que los que abonen hasta el 30 de diciembre pagarán a precio 2025 además de obtener el descuento del 25%”. Por último comentó que “se entregarán la Tarjeta Ciudadana a los contribuyentes que además participarán de un sorteo extraordinario”.

Época de balances

El área de Recreación brindó un breve balance de lo realizado durante este año tras el regreso del último contingente de viajes de egresados.

El intendente Ricardo Curutchet, señaló que “con la finalización de los campamentos y viajes de egresados es momento de hacer un balance”. En ese sentido agradeció “a todo el equipo de Recreación por el trabajo” y llamó a “poner en valor en estos tiempos no sencillos estas políticas que representan también un gran esfuerzo de la comunidad”.

Por su parte, Valeria Pineda del área de Recreación, destacó la realización de la tercera edición de los campamentos de egresados y expresó que “estamos felices que los chicos puedan tener ese campamento”.

“Fueron 19 en total que se realizaron este año que demandaron un gran trabajo y despliegue logístico”, afirmó.

Además, remarcó la continuidad de los Viajes de Egresados donde “este año viajaron 1100 chicos y chicas.” “Seguimos teniendo egresados que no conocían el mar” comentó y aseguró que fue maravilloso.

En cuanto a otros programas, resaltó que “todos los años superamos la cantidad de inscriptos en el Marcos Paz Nieve” y aseguró que “la kermesse en el jardín, uno de los programas más nuevos, es una de las políticas más emocionantes que tenemos”.

Por último, informó que en el marco de optimización de espacios que está llevando adelante el Municipio, Recreación tendrá su sede en el Espacio Recreativo Municipal.