El intendente municipal del distrito de Lanús, Julián Álvarez, contó en su cuenta de la red social X (antes Twitter) detalles del encuentro que compartió con "compañeros y compañeras del PJ Lanús", dijo.

"Junto a compañeros y compañeras del PJ y del Ateneo Néstor Kirchner Lanús participamos del tradicional brindis de fin de año. En un contexto nacional hostil, con nuestra conductora Cristina Fernández de Kirchner, presa injustamente, reforzamos nuestro compromiso militante para continuar trabajando con el objetivo de construir la ciudad que nos merecemos", indicó el jefe comunal. Y remarcó "Seguiremos luchando por un 2026 donde Cristina esté libre y junto a su pueblo".

Balance de los dos años de gestión frente al Municipio

El jefe comunal del partido de Lanús, Julián Álvarez, compartió en sus redes una reflexión sobre sus dos años de gestión municipal.

Al respecto, dijo: "Llevamos adelante una reunión de trabajo con todas las áreas del Municipio para realizar un balance de lo hecho hasta el momento y definir los objetivos a completar durante el primer semestre de 2026".

"Llevamos adelante obras de infraestructura mediante las que pusimos en valor el CAPS Argerich, el Centro de Salud Mental Máspero, el Centro de Medicina Preventiva, el Centro de Salud Mental para Infancias y Adolescencias, la Unidad Sanitaria San Martín, la Unidad Municipal de Adquisición, Almacenamiento y Distribución y la Farmacia Municipal", enumeró.

"Reforzamos nuestro servicio de barrido y limpieza alcanzando el 100 por ciento de cobertura en el distrito. Además, incorporamos a más de 400 trabajadores y trabajadoras, nuevos motocarros y más herramientas que permitan mejorar las tareas diarias", acotó el alcalde comunal.

Y agregó "Realizamos intervenciones en 178 escuelas del distrito con el objetivo de mejorar las condiciones en las que estudian las chicas y los chicos de Lanús. En esa línea, llevamos adelante tareas de impermeabilización y pintura; instalación de gas y electricidad; mejoras en baños y cocinas; construcción de nuevas salas y playones deportivos; y colocación de aires acondicionados en jardines de infantes".

"Fortalecimos las instituciones barriales para garantizar mejores espacios donde desarrollar actividades deportivas y recreativas en comunidad. A través del Programa Clubes en Marcha, llevamos adelante tareas de pintura, limpieza, mantenimiento e infraestructura en 174 clubes barriales del distrito. También entregamos kits deportivos, camisetas y trofeos para reforzar su labor diaria. Además, acompañamos a 87 Centros de Jubilados y Pensionados con obras de puesta en valor, talleres y salidas recreativas. Por último, impulsamos la Tarjeta de Beneficios: una credencial que otorga descuentos en comercios locales adheridos", indicó en sus redes.

Por otro lado, agregó "Llevamos adelante el Plan de Mejora Lumínica con el objetivo de garantizar mayor seguridad en nuestros barrios, al mismo tiempo que renovamos el espacio público. Con fondos exclusivamente municipales, incorporamos columnas de luminarias LED y pusimos en valor el alumbrado público de avenidas y calles".

E indicó "Reforzamos nuestro Sistema de Emergencias Lanús, mediante el que triplicamos la flota de ambulancias para garantizar a las y los lanusenses el acceso a una pronta atención e incrementar la posibilidad de supervivencia en situaciones de emergencia. Además, incorporamos 3 nuevas bases operativas, redujimos en un 70 por ciento los tiempos de arribo, lanzamos el Programa de Telemedicina e impulsamos el Programa Lanús Cardioprotegida, entre otras acciones".

En Seguridad, comentó "Triplicamos el patrullaje a lo largo y ancho del distrito. Para ello, incorporamos 127 vehículos, 38 motos y 385 agentes con el objetivo de reforzar la seguridad en nuestros barrios y garantizar una mejora en la calidad de vida de las y los lanusenses. Además, inauguramos una nueva base de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) en Remedios de Escalada".