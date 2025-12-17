Remodelación de un CAPS e inauguración del Museo de la Ciudad: dos hitos para Coronel Suárez.

El Municipio de Coronel Suárez llevó adelante en los últimos días dos acciones significativas que reflejan el trabajo articulado entre el Estado, instituciones educativas y la comunidad, con impacto directo tanto en la salud como en la cultura local. Por un lado, se concretó la remodelación del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Puente Chico y, por otro, se inauguró el Primer Museo de la Ciudad, un espacio largamente esperado que busca preservar la identidad histórica del distrito y proyectarla hacia el futuro.

Remodelación del CAPS de Puente Chico

El frente del CAPS de Puente Chico fue completamente renovado a partir de trabajos de pintura y arreglos generales realizados por estudiantes del curso de Pintura del Centro de Formación Laboral (CFL) de Coronel Suárez, bajo la supervisión del instructor Ángel Vallejos. La intervención permitió mejorar notablemente el aspecto del edificio, fortaleciendo un espacio esencial para la atención sanitaria de los vecinos y vecinas del sector.

El Jefe de Gabinete, Mauro Moccero, destacó la importancia de la articulación público-privada y subrayó que la obra fue posible gracias al trabajo conjunto entre el Municipio, el Centro de Formación Laboral y la empresa Miksa. En ese sentido, remarcó que este tipo de acciones permiten mejorar infraestructura clave para la comunidad a partir del compromiso y la cooperación entre distintos actores.

La formación laboral al servicio de la comunidad

Por su parte, el director del Centro de Formación Laboral, Guillermo Fabris, valoró especialmente estos convenios que permiten que las personas que se capacitan puedan aplicar sus conocimientos en experiencias reales. Señaló que este tipo de prácticas fortalecen la formación de los estudiantes y, al mismo tiempo, aportan al desarrollo local. En ese marco, recordó que una tarea similar ya se había realizado en el CAPS de Pueblo San José.

De la presentación de los trabajos participaron la secretaria de Salud, Diana Peralta; la directora de Educación, Anahí Barreneche; el concejal Miguel Desch; y autoridades del Centro de Formación Laboral N° 401, acompañando esta iniciativa que une capacitación, empleo y servicio comunitario.

Un hecho histórico: inauguración del Primer Museo de la Ciudad

Días atrás, Coronel Suárez vivió una noche trascendental con la inauguración del Primer Museo de la Ciudad, un acontecimiento histórico que tuvo lugar el sábado 6 de diciembre. Se trata de un espacio largamente anhelado que hoy se convierte en realidad gracias a una planificación sostenida, un trabajo colectivo y una profunda convicción sobre la importancia de resguardar la memoria para construir futuro.

El acto fue encabezado por el intendente Ricardo Moccero, acompañado por el Jefe de Gabinete Mauro Moccero, funcionarios del gabinete municipal y una gran cantidad de vecinos y vecinas que se acercaron a compartir y celebrar este momento histórico para toda la comunidad.

La palabra del Intendente

Durante la inauguración, el intendente Ricardo Moccero expresó: “Es un día histórico para Coronel Suárez. Las ciudades crecen a través de la historia y la educación”, y remarcó que la apertura del museo “marca un antes y un después en la construcción de identidad cultural de nuestro pueblo”.

En su mensaje, el jefe comunal reconoció especialmente el rol del Jefe de Gabinete Mauro Moccero, destacando que “soñó, planificó y se puso el proyecto al hombro junto a Rodrigo Vecchi y el equipo del Centro de Investigaciones Históricas”, llevando adelante cada etapa del proceso hasta concretar la inauguración.

Un proyecto colectivo con mirada a futuro

A su turno, el Jefe de Gabinete Mauro Moccero resaltó que el Museo de la Ciudad es el resultado de un trabajo colectivo que involucró a distintas áreas municipales y referentes culturales. Recordó que el proyecto comenzó en el año 2022, cuando el entonces ministro de Educación, Alberto Sileoni, junto a las autoridades del Instituto de Formación Docente y Técnica N° 48, cedieron el espacio que permitió iniciar este camino.

“Contar con un Museo es fundamental para revalorizar nuestra historia, comprender nuestro presente y proyectar el futuro. Queremos que este espacio sea un puente social, un ámbito de encuentro y construcción comunitaria que nos dé identidad y orgullo”, afirmó.

Asimismo, anunció que durante todo el año 2026 se continuará fortaleciendo el museo e invitando especialmente a las instituciones educativas del distrito para que lo visiten y se apropien de este nuevo espacio de conocimiento y cultura.

Reconocimientos y participación cultural

Mauro Moccero agradeció el compromiso del equipo encabezado por Rodrigo Vecchi, con un reconocimiento especial a Máximo Abot, Luciana Robles Simon y Gabriela Bortolozzo, integrantes del Centro de Investigaciones Históricas, en conjunto con la Dirección de Gestión Cultural y Ceremonial.

También destacó la participación de la Escuela Municipal de Música y la Orquesta Escuela, que ofrecieron un concierto en el marco de la inauguración, representando a otra institución clave en la vida cultural y educativa del distrito.

El Primer Museo de la Ciudad de Coronel Suárez nació con el objetivo de preservar, compartir y celebrar la historia local, consolidándose como un espacio abierto a toda la comunidad y especialmente destinado a las escuelas, invitando a niños, jóvenes y docentes a acercarse a la historia viva que define al distrito y proyecta un futuro mejor.