Ricardo Moccero acompañó a 56 familias suarenses en la firma de sus escrituras gratuitas

En Coronel Suárez, 56 familias avanzaron hacia la regularización dominial gratuita de sus viviendas con la firma de la documentación correspondiente en el marco del programa provincial “Mi Escritura, Mi Casa”. El intendente Ricardo Moccero encabezó el encuentro realizado en el Mercado Municipal de las Artes, acompañado por la directora de Patrimonio, Viviana Schmitz, y los escribanos Paulo Días y Mariana Scalise, pertenecientes a la Escribanía General de Gobierno.

Durante la actividad, las familias dieron un paso decisivo que les permitirá acceder próximamente a la escritura definitiva de sus hogares, un trámite que durante años estuvo fuera de alcance para muchos vecinos debido a sus costos. Según destacaron desde el Municipio, la iniciativa busca garantizar seguridad jurídica y cumplir con un derecho básico largamente esperado por numerosos suarenses.

Un programa que garantiza derechos

El intendente Ricardo Moccero subrayó que este avance “es posible porque hay una decisión política clara del gobernador Axel Kicillof, de poner al Estado al servicio de los que más lo necesitan”. Además, remarcó el trabajo de la Dirección de Patrimonio Municipal y agradeció la ejecutividad del Gobierno Provincial para llevar adelante un programa que, según expresó, “transforma realidades”.

El programa “Mi Escritura, Mi Casa”, lanzado en 2020, apunta a brindar seguridad jurídica a quienes no pueden afrontar los honorarios de un escribano particular. Entre los derechos que garantiza la escritura se encuentran la protección de la vivienda, la posibilidad de acceder a créditos para realizar ampliaciones, la realización de trámites sucesorios y el uso del hogar como garantía.

Suárez Pop tuvo su primera edición con gran participación

El Mercado Municipal de las Artes volvió a ser protagonista el pasado sábado al convertirse en el escenario de la primera edición de “Suárez Pop”, un festival dedicado íntegramente al género y creado para visibilizar y celebrar el talento musical local.

La noche reunió a vecinos, familias y amantes del Pop, que disfrutaron de propuestas diversas y un ambiente cargado de energía. La iniciativa incluyó patio gastronómico, tatuajes en vivo y una feria de emprendedores, lo que permitió sumar experiencias y convertir al lugar en un punto de encuentro cultural.

Artistas locales que marcaron el ritmo

En el escenario se presentaron JN Melodías, Lea y Fran, Kalimochas, Gariloz y Graff Bohn, quien tuvo a su cargo el cierre especial junto a Familia Techno. Cada artista aportó su propio estilo, fortaleciendo una propuesta que, desde su primera edición, apunta a consolidarse como un nuevo clásico en la agenda cultural de Coronel Suárez.

Con entrada libre y abierta al público, Suárez Pop dejó una grata impresión entre los asistentes y se proyecta como un festival destinado a crecer y potenciar el talento local en próximas ediciones.

Magnífico cierre de la Escuela de Patín

Con un Polideportivo Municipal colmado, la Escuela Municipal de Patín llevó adelante un cierre de año inolvidable, lleno de color, talento y emoción.

El evento contó con el acompañamiento del intendente Ricardo Moccero, quien se hizo presente para saludar a las familias, felicitar a las patinadoras y destacar el gran trabajo desarrollado durante todo el año.

La jornada fue organizada por la profesora Lucía Flores, quien junto a su equipo preparó una propuesta artística variada y llena de energía.

Las patinadoras desplegaron coreografías con música de Casi Ángeles, Margarita, Tinkerbell, Frozen, Violetta, Minnies y Lali Espósito, demostrando todo lo aprendido en cada clase.

También participaron como invitados especiales las escuelas de Patín de Deportivo Sarmiento, El Progreso, Sarmiento de Pigüé, Boca Juniors, Escuela Municipal de Cura Malal y Club San Martín.

Además, sumaron su arte las escuelas de baile de Eloísa Martín y Las Varade, aportando ritmo y diversidad al espectáculo.