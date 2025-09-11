El Municipio de Tigre firmó un convenio marco con la empresa Big Trees SRL, dedicada a la jardinería y a la promoción del cuidado de la naturaleza. El intendente Julio Zamora rubricó el acuerdo junto a Carlos Rubén Bendrich, titular de la firma ubicada en Rincón de Milberg.

La reunión se realizó en el Palacio Municipal y contó con la presencia de autoridades locales y representantes de la empresa. El objetivo del convenio es impulsar acciones comunitarias vinculadas al cuidado del ambiente, la educación, la inclusión y el desarrollo de habilidades personales.

“Pudimos hablar con Carlos sobre su emprendimiento y los proyectos a futuro en articulación con el Municipio de Tigre. Es importante escuchar las propuestas que nos traen las instituciones, empresas y otras organizaciones en pos del bienestar comunitario”, expresó el jefe comunal.

Bendrich, en tanto, subrayó: “Nuestra empresa se dedica a hacer obras de jardinería en espacios públicos. Se desarrolló con un sentido social y estamos muy agradecidos con el Municipio que nos permite canalizar toda esa sensibilidad. El intendente Julio Zamora aprecia nuestro trabajo y conversamos de cómo aplicarlo puntualmente para niños autistas y ciegos”.

En el encuentro se abordaron temáticas como la contaminación, el cuidado de los espacios verdes, la educación y la discapacidad, consolidando así un marco de cooperación que busca ampliar la participación de distintos sectores de la comunidad.

Salud visual: más de 160 anteojos entregados a estudiantes

En paralelo, el Municipio de Tigre concretó una nueva entrega de anteojos en el marco del programa “Para Verte Mejor”. La actividad se desarrolló en la Escuela Primaria N°20 de General Pacheco y estuvo encabezada por la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora.

En esta ocasión, se distribuyeron más de 160 pares de anteojos a estudiantes de nivel primario de distintas instituciones públicas, entre ellas las escuelas N°50, N°43, N°20, N°7, N°25, N°4, N°11 y la Escuela de Educación Especial N°506.

“Estuvimos con mucha alegría junto a la Fundación Volkswagen en una nueva entrega, mediante esta política pública impulsada desde el año 2008 que ya lleva entregados más de 15.000 anteojos desde su inicio. El intendente Julio Zamora nos pide que estemos presentes y acompañemos a las infancias brindándoles estos elementos que son muy importantes”, señaló Gisela Zamora.

Un programa con más de una década de trayectoria

“Para Verte Mejor” articula las áreas de Salud y Educación y se implementa en el marco del Programa de Sanidad Escolar (PROSANE). Su dinámica consiste en realizar chequeos a alumnos de 1° a 6° grado de las escuelas públicas para detectar la necesidad de lentes. Luego, se concreta la entrega de los anteojos gracias al trabajo conjunto con Volkswagen y Óptica Visión Tigre.

Desde su puesta en marcha en 2008, la iniciativa lleva más de 15.000 pares de anteojos entregados, constituyéndose como una política sostenida en el tiempo que garantiza inclusión y oportunidades en la etapa escolar.

Una gestión con foco en la comunidad

Tanto el convenio con la empresa Big Trees como la continuidad del programa “Para Verte Mejor” reflejan el compromiso del Municipio de Tigre en la promoción de políticas públicas que combinan inclusión social, salud, educación y cuidado ambiental. De este modo, la gestión local fortalece vínculos con actores privados y sostiene programas que impactan directamente en la vida de los vecinos.