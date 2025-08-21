Zamora reconoció a auxiliares de la educación
El jefe comunal agasajó a las trabajadoras y trabajadores que brindan las condiciones alimentarias, de higiene y salubridad en los establecimientos escolares del Municipio de Tigre.Municipales21 de agosto de 2025Soledad Castellano
En el Polideportivo Mariano Moreno de Troncos del Talar, el intendente de Tigre, Julio Zamora, agasajó a trabajadoras y trabajadores auxiliares de la educación pública. Durante la actividad, destacó la labor diaria dedicada al bienestar de los estudiantes del distrito.
"Fue un día de festejo con un encuentro que realizamos todos los años para darle una caricia a un sector que muchas veces no es tomado en cuenta. Las escuelas no funcionan si no tienen a los trabajadores auxiliares comprometidos. Eso lo valora toda la comunidad, docentes, directivos y papás que llevan a los chicos", expresó el jefe comunal.
Consultado por la construcción de la Escuela Secundaria N°47 y la obra pública en educación, añadió: "No solo inauguramos un nuevo establecimiento público, que entregamos al Gobierno de la Provincia Buenos Aires, sino también vamos a seguir trabajando en una política muy profunda que tiene que ver con renovar los sanitarios de las escuelas, reparar roturas, entre otras intervenciones del Municipio para que no le falte nada a la infraestructura de los establecimientos educativos".
Zamora puso el foco en la necesidad de cuidar la educación pública
Durante la actividad, autoridades locales y trabajadores auxiliares disfrutaron de un momento de entretenimiento, que constó de baile y un show de música en vivo.
En sus palabras, además, el jefe comunal enfatizó en cuidar la educación pública. Luego, dialogó con los presentes sobre la situación de los establecimientos.
La subsecretaria de Educación, Adriana Valdez, dijo: "Nos acompañan auxiliares en este agasajo que hace el Municipio. Estamos muy contentos de compartir con todos los trabajadores porque hacen una labor enorme por las escuelas y los chicos. Este evento es una decisión del intendente Julio Zamora".
Por su parte, la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, declaró: "Con mucha alegría estamos agasajando a las trabajadoras y trabajadores auxiliares de todas las escuelas del distrito. Para nosotros es muy importante reconocer su tarea porque las escuelas no podrían funcionar sin su participación. El intendente Julio Zamora tiene un compromiso con la educación y por eso siempre buscamos fortalecer a los establecimientos públicos".
Jorge, auxiliar de la Escuela Primaria N° 44 de la localidad de Ricardo Rojas, mencionó: "Siempre venimos a este evento y la pasamos bien con trabajadores de otras escuelas. Nuestra función es importante porque mantenemos a las escuela y su limpieza. Los cocineros brindan un plato de comida a los chicos que no pueden comer en sus casas".
Más controles en Luján: se expande la red del Anillo Digital
El Municipio instaló pórticos y cámaras en distintos ingresos de la ciudad y ultima detalles técnicos para ponerlos en funcionamiento. Además, el 23 de agosto se realizará el Festival Pinta con música, gastronomía y arte al aire libre.
Nardini recibió a Sileoni y juntos inauguraron el edificio de la Escuela Secundaria Nº 33
El intendente Leo Nardini encabezó la inauguración del edificio propio de la escuela, una obra largamente esperada por la comunidad educativa de la ciudad de Los Polvorines.
Fassi recibió al ministro Mena y juntos entregaron escrituras
La jefa comunal de Cañuelas, Marisa Fassi, encabezó junto al ministro Mena la entrega de escrituras a más de 200 familias del distrito.
Gray inauguró nuevo Hospital Veterinario Municipal
El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, inauguró junto a Magui Gray el Hospital Veterinario municipal, en la localidad de Monte Grande.
La UCR se parte en el Senado y nace Somos Buenos Aires
La interna radical se refleja en la Cámara alta: Maspoli y Cellillo anunciaron su salida de UCR-Cambio Federal y presentaron el bloque Somos Buenos Aires.
Encuesta en Provincia: quién lidera y cómo se reparte el voto
Explosiva encuesta en Provincia: ventaja clara en el conurbano, sorpresa en La Plata y un dato que preocupa al mileísmo. Enterate acá todos los números.
Coimas y laboratorios: los audios que sacuden al Gobierno de Milei
Estalló un nuevo escándalo: audios atribuidos a Diego Spagnuolo revelan una supuesta red de coimas que salpica a Karina Milei y a los Menem.