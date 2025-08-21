Zamora reconoció a auxiliares de la educación

En el Polideportivo Mariano Moreno de Troncos del Talar, el intendente de Tigre, Julio Zamora, agasajó a trabajadoras y trabajadores auxiliares de la educación pública. Durante la actividad, destacó la labor diaria dedicada al bienestar de los estudiantes del distrito.

"Fue un día de festejo con un encuentro que realizamos todos los años para darle una caricia a un sector que muchas veces no es tomado en cuenta. Las escuelas no funcionan si no tienen a los trabajadores auxiliares comprometidos. Eso lo valora toda la comunidad, docentes, directivos y papás que llevan a los chicos", expresó el jefe comunal.

Consultado por la construcción de la Escuela Secundaria N°47 y la obra pública en educación, añadió: "No solo inauguramos un nuevo establecimiento público, que entregamos al Gobierno de la Provincia Buenos Aires, sino también vamos a seguir trabajando en una política muy profunda que tiene que ver con renovar los sanitarios de las escuelas, reparar roturas, entre otras intervenciones del Municipio para que no le falte nada a la infraestructura de los establecimientos educativos".

Zamora puso el foco en la necesidad de cuidar la educación pública

Durante la actividad, autoridades locales y trabajadores auxiliares disfrutaron de un momento de entretenimiento, que constó de baile y un show de música en vivo.

En sus palabras, además, el jefe comunal enfatizó en cuidar la educación pública. Luego, dialogó con los presentes sobre la situación de los establecimientos.

La subsecretaria de Educación, Adriana Valdez, dijo: "Nos acompañan auxiliares en este agasajo que hace el Municipio. Estamos muy contentos de compartir con todos los trabajadores porque hacen una labor enorme por las escuelas y los chicos. Este evento es una decisión del intendente Julio Zamora".

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, declaró: "Con mucha alegría estamos agasajando a las trabajadoras y trabajadores auxiliares de todas las escuelas del distrito. Para nosotros es muy importante reconocer su tarea porque las escuelas no podrían funcionar sin su participación. El intendente Julio Zamora tiene un compromiso con la educación y por eso siempre buscamos fortalecer a los establecimientos públicos".

Jorge, auxiliar de la Escuela Primaria N° 44 de la localidad de Ricardo Rojas, mencionó: "Siempre venimos a este evento y la pasamos bien con trabajadores de otras escuelas. Nuestra función es importante porque mantenemos a las escuela y su limpieza. Los cocineros brindan un plato de comida a los chicos que no pueden comer en sus casas".