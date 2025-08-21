Gray inauguró nuevo Hospital Veterinario Municipal

"Sabemos lo importante que es contar con un servicio de salud integral para las mascotas de nuestro distrito y trabajamos mucho para ello. Es una obra trascendental destinada a toda nuestra comunidad", expresó el jefe comunal.

El establecimiento se encuentra en el predio del ex Club Hípico y dispone de recepción, enfermería, sala de espera, dos consultorios, prequirófano, quirófano, caniles, caballerizas, farmacia, sanitarios, instalación de gases medicinales y nuevo equipamiento. Además, se construyó una plaza seca con bancos y un sector de esparcimiento, preservando la forestación del lugar.



En este espacio se desarrollarán los operativos de zoonosis que el Municipio lleva adelante en los barrios del distrito y se dictarán capacitaciones vinculadas al cuidado animal.

Asimismo, en un futuro está planeado la ampliación de los servicios y la incorporación de nuevas áreas.

Gray entregó escrituras



El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, junto con Magui Gray, entregaron 1.122 escrituras a vecinas y vecinos del distrito en las instalaciones del Campo Recreativo de Pasteleros (9 de Abril). Esta iniciativa del Municipio garantiza el acceso gratuito al título de propiedad de sus viviendas.

“Estoy realmente muy contento de compartir este momento tan importante para las familias del distrito que hoy logran obtener la escritura de sus hogares. Avanzamos con esta política pública que garantiza el acceso gratuito al título de propiedad, que sin dudas es una tranquilidad de cara al futuro”, expresó Fernando Gray.

Acompañaron al jefe comunal y a Magui Gray la secretaria de Gobierno, Valeria Bellizzi; el secretario de Tierras, Marcelo González; el subsecretario de Gestión Urbana y Territorial, Alejandro Moyano; la presidente del Honorable Concejo Deliberante, Analía Pérez; el escribano adscripto director de la Escribanía General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Paulo Díaz; la escribana delegada de la Escribanía General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, María Fernanda Valenti; y el subsecretario de Planificación, Control de Gestión y Relaciones Institucionales de la provincia de Buenos Aires, José Luis Zerillo.

En esta oportunidad, las escrituras corresponden a familias de las cinco localidades del distrito. En todos los casos, el Municipio realizó las acciones que permitieron regularizar la situación de sus terrenos de forma gratuita en el marco de las leyes 10.830, a través de la cual se gestiona la escrituración social, entre vendedor y comprador, de manera gratuita; y 24.320, la cual permite regularizar la titularidad dominial a favor de poseedores de inmuebles durante al menos 20 años.