Gray inauguró nuevo Hospital Veterinario Municipal
El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, inauguró junto a Magui Gray el Hospital Veterinario municipal, en la localidad de Monte Grande.Municipales21 de agosto de 2025Soledad Castellano
"Sabemos lo importante que es contar con un servicio de salud integral para las mascotas de nuestro distrito y trabajamos mucho para ello. Es una obra trascendental destinada a toda nuestra comunidad", expresó el jefe comunal.
El establecimiento se encuentra en el predio del ex Club Hípico y dispone de recepción, enfermería, sala de espera, dos consultorios, prequirófano, quirófano, caniles, caballerizas, farmacia, sanitarios, instalación de gases medicinales y nuevo equipamiento. Además, se construyó una plaza seca con bancos y un sector de esparcimiento, preservando la forestación del lugar.
En este espacio se desarrollarán los operativos de zoonosis que el Municipio lleva adelante en los barrios del distrito y se dictarán capacitaciones vinculadas al cuidado animal.
Asimismo, en un futuro está planeado la ampliación de los servicios y la incorporación de nuevas áreas.
Gray entregó escrituras
El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, junto con Magui Gray, entregaron 1.122 escrituras a vecinas y vecinos del distrito en las instalaciones del Campo Recreativo de Pasteleros (9 de Abril). Esta iniciativa del Municipio garantiza el acceso gratuito al título de propiedad de sus viviendas.
“Estoy realmente muy contento de compartir este momento tan importante para las familias del distrito que hoy logran obtener la escritura de sus hogares. Avanzamos con esta política pública que garantiza el acceso gratuito al título de propiedad, que sin dudas es una tranquilidad de cara al futuro”, expresó Fernando Gray.
Acompañaron al jefe comunal y a Magui Gray la secretaria de Gobierno, Valeria Bellizzi; el secretario de Tierras, Marcelo González; el subsecretario de Gestión Urbana y Territorial, Alejandro Moyano; la presidente del Honorable Concejo Deliberante, Analía Pérez; el escribano adscripto director de la Escribanía General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Paulo Díaz; la escribana delegada de la Escribanía General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, María Fernanda Valenti; y el subsecretario de Planificación, Control de Gestión y Relaciones Institucionales de la provincia de Buenos Aires, José Luis Zerillo.
En esta oportunidad, las escrituras corresponden a familias de las cinco localidades del distrito. En todos los casos, el Municipio realizó las acciones que permitieron regularizar la situación de sus terrenos de forma gratuita en el marco de las leyes 10.830, a través de la cual se gestiona la escrituración social, entre vendedor y comprador, de manera gratuita; y 24.320, la cual permite regularizar la titularidad dominial a favor de poseedores de inmuebles durante al menos 20 años.
Más controles en Luján: se expande la red del Anillo Digital
El Municipio instaló pórticos y cámaras en distintos ingresos de la ciudad y ultima detalles técnicos para ponerlos en funcionamiento. Además, el 23 de agosto se realizará el Festival Pinta con música, gastronomía y arte al aire libre.
Nardini recibió a Sileoni y juntos inauguraron el edificio de la Escuela Secundaria Nº 33
El intendente Leo Nardini encabezó la inauguración del edificio propio de la escuela, una obra largamente esperada por la comunidad educativa de la ciudad de Los Polvorines.
Fassi recibió al ministro Mena y juntos entregaron escrituras
La jefa comunal de Cañuelas, Marisa Fassi, encabezó junto al ministro Mena la entrega de escrituras a más de 200 familias del distrito.
Zamora reconoció a auxiliares de la educación
El jefe comunal agasajó a las trabajadoras y trabajadores que brindan las condiciones alimentarias, de higiene y salubridad en los establecimientos escolares del Municipio de Tigre.
La UCR se parte en el Senado y nace Somos Buenos Aires
La interna radical se refleja en la Cámara alta: Maspoli y Cellillo anunciaron su salida de UCR-Cambio Federal y presentaron el bloque Somos Buenos Aires.
Encuesta en Provincia: quién lidera y cómo se reparte el voto
Explosiva encuesta en Provincia: ventaja clara en el conurbano, sorpresa en La Plata y un dato que preocupa al mileísmo. Enterate acá todos los números.
Coimas y laboratorios: los audios que sacuden al Gobierno de Milei
Estalló un nuevo escándalo: audios atribuidos a Diego Spagnuolo revelan una supuesta red de coimas que salpica a Karina Milei y a los Menem.