Desde su cuenta en la red social X (Antes Twitter), el jefe comunal del partido de Florencio Varela, Andrés Watson, celebró la aprobación en la Legislatura de los tres proyectos enviados por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

En ese marco, el alcalde de Florencio Varela consideró que la aprobación de las iniciativas "permitirá que la Provincia siga funcionando frente al ajuste y el caos que provoca el gobierno de Javier Milei".

"Así, el gobernador reafirma su convicción de cuidar a las y los bonaerenses, garantizando salud, educación, obras y seguridad", dijo el mandamás.

Por su parte, Axel Kicillof expresó en sus redes "La Legislatura bonaerense aprobó la Ley de Financiamiento con una mayoría de 2/3 de los legisladores. Quedan así convertidos en ley los tres proyectos enviados por el Ejecutivo, herramientas indispensables para seguir funcionando en este contexto de emergencia. De esta manera, la Provincia podrá cumplir con los vencimientos de la deuda generada por el gobierno de María Eugenia Vidal sin que se vean comprometidos los recursos para salud, educación, seguridad, obras y demás necesidades de las y los bonaerenses".

"La ley salió adelante contra la voluntad explícita del Presidente Milei, que una vez más apostó al caos, al desorden y a que la Provincia colapsara para sacar ventaja política. Pero la aprobación no cambia el cuadro general: enfrentamos una verdadera emergencia, producto de la política económica del Gobierno Nacional. Cierran empresas, se destruyen puestos de trabajo, cae la industria y se derrumba la construcción. Esa es la cara real, innegable y dolorosa del supuesto “éxito macroeconómico” que algunos celebran mientras se deteriora la vida cotidiana de las mayorías y se profundiza la desigualdad", dijo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.



El intendente Andrés Watson pone el foco en una ciudad equitativa y con igualdad de oportunidades

Desde sus redes sociales, el intendente municipal del distrito de Florencio Varela, Andrés Watson, dejó un mensaje en el marco del día internacional de las personas con discapacidad.

"Cada día renovamos el compromiso de apostar por una ciudad más equitativa mediante políticas que garanticen igualdad de oportunidades", expresó el alcalde comunal.

El jefe comunal Andrés Watson además indicó "Hoy, como comunidad, reafirmamos nuestro objetivo de construir un Varela donde cada vecino y vecina pueda desarrollarse plenamente y acceder a la salud, la educación y la recreación sin barreras que limiten sus derechos".

Florencio Varela sumó nuevos vehículos municipales

Desde la red social X (antes Twitter), el intendente municipal del distrito de Florencio Varela, Andrés Watson, informó sobre la incorporación de nuevos vehículos municipales.

"Entregamos seis nuevos vehículos municipales para ampliar y optimizar servicios para los y las varelenses. Se trata de dos camiones elevadores, dos camionetas para la Guardia Comunal, una camioneta para Defensa Civil y un camión volcador", detalló el alcalde del distrito de la tercera sección electoral, Andrés Watson.