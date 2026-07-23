Chacabuco: Golía recorrió la nueva planta de Estación Meteorológica

“La planta está adherida al sistema nacional de información hídrica. Hace tiempo lo estamos tramitando con la Provincia de Buenos Aires, que está armando una red federal de estaciones hídricas y fuimos seleccionados luego de ofrecer este predio”, dijo el alcalde de Chacabuco, Darío Golía, tras recorrer el lugar.

E informó que la Estación permitirá contar con registros precisos de las precipitaciones en sectores urbanos y suburbanos, generando datos estadísticos para facilitar la planificación e intervención en diversas zonas.

“Le agradezco a la Provincia de Buenos Aires, a Néstor Álvarez y todo su equipo, porque rápidamente nos dieron respuesta”, continuó Golía.

Por su parte, Rodolfo Bertinatto, Subsecretario Técnico de la Municipalidad, indicó que “la Estación toma parámetros simples, como la velocidad, sentido y dirección de viento, precipitaciones, temperatura, presión barométrica entre otros parámetros. Esto mejora el sistema de alerta temprano que estará conectada a la red nacional”.