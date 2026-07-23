Gray: "Las jubiladas y los jubilados merecen ingresos que les permitan vivir con dignidad y acceder a la salud"

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, se hizo presente otro miércoles más en el Congreso para acompañar a las jubiladas y los jubilados. Desde sus redes, dijo "Defender la seguridad social es defender un derecho que no se puede negociar".

Y acotó "Mientras tanto, el Gobierno de Milei sigue recortando programas como Volver al Trabajo y, de esa forma, continúa ajustando sobre quienes menos tienen, condenando a miles de personas a perder poder adquisitivo. Eso sí, no duda en destinar millones de pesos a operativos de seguridad para intentar silenciar los reclamos".

Gray reclamó "Las jubiladas y los jubilados merecen ingresos que les permitan vivir con dignidad y acceder a la salud. Por eso vamos a seguir acompañando cada una de sus marchas en defensa de sus derechos".

E indicó que "La convocatoria en el Congreso tuvo una característica especial: a las jubiladas y los jubilados se sumaron organizaciones sociales y representantes sindicales para expresar una misma preocupación frente a las decisiones que está tomando el Gobierno nacional. La eliminación del programa Volver al Trabajo deja a casi un millón de personas sin un ingreso que les permitía sostener a sus familias. Cuando se desmantelan políticas de contención, el impacto siempre recae sobre quienes más lo necesitan".

Y cerró "Por eso seguimos presentes, acompañando cada miércoles a quienes defienden sus derechos y reclaman un país con más trabajo, más inclusión y una seguridad social que proteja a todas y todos".