La intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi, desarrolló una agenda de trabajo centrada en la educación y la seguridad, con encuentros destinados a impulsar nuevas iniciativas para la comunidad y fortalecer la articulación con otros municipios y con la Provincia de Buenos Aires.

Por un lado, la jefa comunal mantuvo una reunión virtual con autoridades de la Universidad Católica de Salta —UCASAL— para analizar posibles proyectos conjuntos vinculados con la formación.

Además, participó de un encuentro en el Centro de Operaciones Municipal de Almirante Brown junto a intendentes de la Tercera Sección Electoral y autoridades provinciales.

Proyectos conjuntos con UCASAL

Fassi informó que durante la reunión con las autoridades de UCASAL se analizaron diferentes líneas de cooperación vinculadas con la educación y el desarrollo de nuevas iniciativas.

“De manera virtual, mantuvimos una reunión con las autoridades de UCASAL. Conversamos sobre distintos proyectos de trabajo conjunto y compartimos una agenda de temas vinculados a la formación y al desarrollo de nuevas iniciativas para nuestra comunidad educativa”, expresó la intendenta.

El encuentro permitió avanzar en una agenda común orientada a ampliar las oportunidades de formación y fortalecer los vínculos entre el Municipio y la institución universitaria.

Desde la gestión local destacaron la importancia de continuar generando herramientas educativas que acompañen las necesidades y demandas de la comunidad de Cañuelas.

Reunión regional para fortalecer la seguridad

La intendenta también participó de una reunión en el Centro de Operaciones Municipal de Almirante Brown, donde fue recibida junto con otros jefes comunales por el intendente Mariano Cascallares.

Del encuentro formaron parte intendentes de la Tercera Sección Electoral y autoridades del Gobierno provincial.

“Participamos de una reunión en el Centro de Operaciones Municipal de Almirante Brown junto a intendentes de la Tercera Sección Electoral y autoridades de la Provincia, donde fuimos recibidos por Mariano Cascallares”, señaló Fassi.

Articulación entre municipios y Provincia

Según explicó la jefa comunal, la jornada tuvo como objetivo profundizar el trabajo coordinado entre los distintos niveles del Estado para mejorar las políticas de seguridad.

“Fue un espacio de trabajo para seguir fortaleciendo la articulación entre los municipios y mejorar la seguridad de nuestros vecinos y vecinas”, afirmó.

La reunión permitió intercambiar experiencias, analizar estrategias comunes y reforzar la cooperación regional frente a los desafíos que atraviesan los distritos en materia de prevención y seguridad ciudadana.

Una agenda con foco en la comunidad

Los dos encuentros forman parte de una agenda de gestión orientada a generar nuevas oportunidades educativas y fortalecer las políticas públicas mediante el trabajo conjunto.

Mientras la reunión con UCASAL apuntó a desarrollar propuestas de formación para la comunidad educativa, el encuentro en Almirante Brown buscó consolidar la articulación entre los municipios y la Provincia para mejorar la seguridad.