Fassi avanzó en nuevas capacitaciones y proyectos para Cañuelas

La intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi, desarrolló una agenda de reuniones vinculadas con la capacitación, el desarrollo municipal y el fortalecimiento del sistema de salud.

Por un lado, mantuvo un encuentro con Christian Asinelli, vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de Agenda CAF, con quien conversó sobre las capacitaciones que el organismo brindará próximamente en el distrito. Además, visitó el Hospital Cuenca Alta y se reunió con sus autoridades.

Capacitaciones de la CAF en Cañuelas

Durante el encuentro con Christian Asinelli, Fassi dialogó sobre las próximas capacitaciones que la CAF ofrecerá en Cañuelas.

“Con Christian Asinelli, vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de Agenda CAF, conversamos sobre las capacitaciones que la CAF brindará próximamente en Cañuelas”, expresó la intendenta.

La reunión también contó con la participación de otros jefes comunales, con quienes se realizó un intercambio sobre los proyectos que se encuentran en marcha en los distintos municipios.

Intercambio de experiencias entre municipios

Fassi explicó que durante la actividad se compartieron experiencias de gestión y se analizaron nuevas propuestas para continuar promoviendo el crecimiento de las comunidades.

“También junto a intendentes intercambiamos experiencias sobre el avance de los proyectos que se están llevando adelante en cada municipio y dialogamos sobre nuevas iniciativas para seguir impulsando el desarrollo de nuestras comunidades”, señaló.

El encuentro permitió abordar alternativas de capacitación y cooperación orientadas a acompañar los proyectos que cada administración local lleva adelante en su territorio.

Visita al Hospital Cuenca Alta

Como parte de su agenda, la intendenta también estuvo en el Hospital Cuenca Alta, donde mantuvo una reunión con las autoridades de la institución.

Durante la visita, Fassi conoció a la nueva directora ejecutiva del establecimiento, Julieta García, y dialogó sobre los proyectos y las tareas que se desarrollan en el centro sanitario.

“Estuve en el Hospital Cuenca Alta y me reuní con sus autoridades. Conocimos a la nueva directora ejecutiva, Julieta García, y conversamos sobre los proyectos y el trabajo que se viene llevando adelante en la institución”, afirmó.

El rol del hospital en la comunidad

La jefa comunal destacó la importancia que tiene el Hospital Cuenca Alta para Cañuelas y para las familias que reciben atención en sus instalaciones.

“Un hospital muy importante para Cañuelas, que cuida y acompaña a miles de familias todos los días”, remarcó Fassi.

La reunión permitió repasar las líneas de trabajo de la institución y los proyectos previstos para continuar fortaleciendo la atención sanitaria.