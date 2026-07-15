Benito Juárez fortaleció vínculos con Italia y promocionó su oferta turística

El Municipio de Benito Juárez desarrolló una agenda con actividades institucionales y de promoción turística, que incluyó la visita del cónsul de Italia en Mar del Plata, Andrea Varischetti, y la participación del distrito en una nueva edición de la feria Caminos y Sabores.

Por un lado, el intendente Julio César Marini recibió al representante diplomático italiano en el Palacio Municipal. Por otro, una delegación local presentó en el predio de La Rural de Palermo los principales atractivos de Villa Cacique/Barker.

Marini recibió al cónsul de Italia en Mar del Plata

El intendente Julio César Marini recibió este lunes al cónsul de Italia en Mar del Plata, Dr. Andrea Varischetti, quien llegó a Benito Juárez como parte de la agenda institucional que desarrolla en los municipios comprendidos dentro de la jurisdicción del consulado.

El encuentro se llevó adelante en el Despacho Oficial del Palacio Municipal y también contó con la participación del jefe de Gabinete, Jorge Ismael; el secretario de Gobierno, Sergio Acosta; el exintendente Juan Carlos Mortatti; y Silvia Timpanaro.

Durante la reunión, Varischetti brindó detalles sobre las tareas que realiza el Consulado de Italia en Mar del Plata y sobre el recorrido que lleva adelante desde que asumió el cargo por las distintas localidades que integran su jurisdicción.

Ciudadanía italiana y contacto con las comunidades

Otro de los temas abordados durante la reunión fue la actualidad de la legislación italiana relacionada con los trámites de ciudadanía.

En ese marco, el cónsul destacó la importancia de sostener el contacto con las comunidades de descendientes italianos presentes en cada uno de los distritos.

Como parte de su paso por Benito Juárez, Varischetti también mantuvo un encuentro con integrantes de la colectividad italiana local y recorrió diferentes espacios de la ciudad, donde destacó el cálido recibimiento brindado por la comunidad.

Al finalizar la reunión en el Palacio Municipal, Marini entregó un presente en nombre de la comunidad juarense. El gesto fue correspondido por el cónsul con un obsequio institucional en representación del Consulado General de Italia en Mar del Plata.

Benito Juárez participó de Caminos y Sabores 2026

La agenda municipal también incluyó la promoción de los atractivos turísticos del distrito en Caminos y Sabores 2026, la feria realizada en el predio de La Rural de Palermo.

El pasado 9 de julio, el director de Turismo de Benito Juárez, Alejandro Hernández, participó del evento acompañado por Camila Di Carlo, representante del Hotel & Spa de las Sierras, y por la chef Anabela Sequeira.

La delegación formó parte del espacio de la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires y compartió la denominada Isla de la Provincia junto a representantes de otros municipios.

Desde allí, promocionaron los principales atractivos turísticos de Villa Cacique/Barker ante los visitantes que recorrieron la feria.

Una propuesta natural, gastronómica y de bienestar

Durante la jornada, la subsecretaria de Turismo bonaerense, Soledad Martínez, visitó el espacio de Benito Juárez y conoció la propuesta presentada por la delegación local.

El Hotel & Spa de las Sierras ofreció una degustación de una danesa con frambuesa elaborada por la chef Anabela Sequeira, con el objetivo de acercar al público un sabor representativo de la región.

Por la tarde, Alejandro Hernández brindó una charla en el espacio del Banco Provincia. En el marco de una mateada, presentó los principales atractivos de Villa Cacique/Barker e invitó al público a elegir el destino para disfrutar de las próximas vacaciones de invierno.

Con esta participación, Benito Juárez fortaleció la promoción de sus destinos turísticos y difundió ante visitantes de todo el país la oferta natural, gastronómica y de bienestar de Villa Cacique/Barker.