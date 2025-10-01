Fassi: “Seguimos cumpliendo sueños y construyendo futuro en Cañuelas”

La intendenta de Cañuelas avanzó con el programa “Cañuelas, Mi Lugar”, participó de la presentación del libro “Postales y memorias de Cañuelas” e inauguró un nuevo Registro en San Esteban junto a Cristina Álvarez Rodríguez.

La intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi, encabezó una nueva entrega de terrenos en el marco del programa “Cañuelas, Mi Lugar”, una política pública que tiene como objetivo garantizar oportunidades de acceso a la tierra para familias y jóvenes del distrito.

“Este programa refleja el corazón de nuestra gestión: un Estado presente que acompaña y genera oportunidades. Seguimos cumpliendo sueños y construyendo futuro”, afirmó Fassi durante el acto, donde se destacó la importancia de acompañar a los vecinos en la concreción de sus proyectos de vida.

Presentación de “Postales y memorias de Cañuelas”

En el plano cultural, la jefa comunal acompañó la presentación del libro “Postales y memorias de Cañuelas”, una obra que reúne la colección de Oraldo Giatti, editada por Germán Hergenrether.

El material fue declarado de interés cultural municipal, dado que se trata de una compilación que busca preservar la memoria e identidad de la comunidad. “Postales y memorias de Cañuelas” constituye un aporte significativo para el patrimonio cultural e histórico local, rescatando recuerdos y testimonios gráficos de gran valor.

Nuevo Registro en San Esteban

Por otra parte, Fassi inauguró junto a la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez, un nuevo Registro en la localidad de San Esteban. Este espacio permitirá que los vecinos del corredor de la Ruta 3 puedan realizar sus trámites de manera más ágil y cercana, sin necesidad de trasladarse grandes distancias.

“Trabajar en conjunto con Axel Kicillof nos permite que el Estado esté presente en cada barrio”, señaló la intendenta, destacando la importancia de la articulación entre el municipio y la provincia para acercar soluciones concretas a la comunidad.

 

