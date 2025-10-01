Fassi: “Seguimos cumpliendo sueños y construyendo futuro en Cañuelas”
La intendenta de Cañuelas avanzó con el programa “Cañuelas, Mi Lugar”, participó de la presentación del libro “Postales y memorias de Cañuelas” e inauguró un nuevo Registro en San Esteban junto a Cristina Álvarez Rodríguez.Municipales01 de octubre de 2025Andrés Montero
La intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi, encabezó una nueva entrega de terrenos en el marco del programa “Cañuelas, Mi Lugar”, una política pública que tiene como objetivo garantizar oportunidades de acceso a la tierra para familias y jóvenes del distrito.
“Este programa refleja el corazón de nuestra gestión: un Estado presente que acompaña y genera oportunidades. Seguimos cumpliendo sueños y construyendo futuro”, afirmó Fassi durante el acto, donde se destacó la importancia de acompañar a los vecinos en la concreción de sus proyectos de vida.
Más familias y jóvenes accedieron a su lote gracias al programa “Cañuelas, Mi Lugar”.— Marisa Fassi (@marisafassi) September 29, 2025
Un programa que refleja el corazón de nuestra gestión: un Estado presente que acompaña y genera oportunidades.
Seguimos cumpliendo sueños y construyendo futuro. pic.twitter.com/p2rpqWwEAq
Presentación de “Postales y memorias de Cañuelas”
En el plano cultural, la jefa comunal acompañó la presentación del libro “Postales y memorias de Cañuelas”, una obra que reúne la colección de Oraldo Giatti, editada por Germán Hergenrether.
El material fue declarado de interés cultural municipal, dado que se trata de una compilación que busca preservar la memoria e identidad de la comunidad. “Postales y memorias de Cañuelas” constituye un aporte significativo para el patrimonio cultural e histórico local, rescatando recuerdos y testimonios gráficos de gran valor.
Nuevo Registro en San Esteban
Por otra parte, Fassi inauguró junto a la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez, un nuevo Registro en la localidad de San Esteban. Este espacio permitirá que los vecinos del corredor de la Ruta 3 puedan realizar sus trámites de manera más ágil y cercana, sin necesidad de trasladarse grandes distancias.
“Trabajar en conjunto con Axel Kicillof nos permite que el Estado esté presente en cada barrio”, señaló la intendenta, destacando la importancia de la articulación entre el municipio y la provincia para acercar soluciones concretas a la comunidad.
Gray: "Seguimos impulsando el deporte femenino porque creemos en la igualdad de oportunidades"
El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, entregó botines a 34 clubes de las ligas de fútbol femenino del distrito.
Bahía Blanca: Susbielles entregó escrituras, impulsó la salud y celebró la Fiesta del Cubanito
El intendente de Bahía Blanca encabezó la entrega de 307 escrituras, acompañó una jornada de concientización sobre Enfermedades Poco Frecuentes y participó de la tradicional Fiesta del Cubanito 2025.
Marini recibió a Sileoni y juntos inauguraron obras de infraestructura escolar
El intendente de Benito Juárez ofició de anfitrión del arribo del Director General de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni.
Nardini: "Primero la Patria es un instrumento de construcción política complementario"
El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, presentó "Primero La Patria". Se trata de agrupación política dentro del Movimiento Nacional Justicialista.
Entrevista GLP. Morón, un municipio en ruinas: “La interna entre Ghi y Sabbatella afecta gravemente la gestión”
El intendente Lucas Ghi enfrenta críticas por deficiencias en alumbrado público, bacheo, recolección de residuos y limpieza de espacios públicos. Los vecinos también denuncian falta de móviles, policías y cámaras de seguridad, y advierten que la interna con el sabbatellismo “desordena” la gestión y limita su capacidad de respuesta.
Encuesta: tensión en la opinión pública y alerta para el Gobierno
Una encuesta nacional expone un fuerte deterioro en la gestión de Milei: economía, vetos y clima social en contra. Conocé los números clave.
Ranking de senadores: quiénes suben y quiénes cayeron en septiembre
El nuevo ranking de CB Consultora reveló ganadores y perdedores entre los senadores. Enterate quiénes quedaron arriba y quiénes tocaron fondo.