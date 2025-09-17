La intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi, encabezó una nueva entrega de escrituras en el marco del programa “Mi Escritura, Mi Casa”, mediante el cual familias del distrito recibieron de manera gratuita el título de propiedad de su vivienda.

La iniciativa, impulsada por el gobernador Axel Kicillof, busca garantizar que miles de bonaerenses puedan acceder a la seguridad jurídica de sus hogares, regularizando la situación dominial y ampliando derechos.

En la jornada, Fassi subrayó el alcance de esta política pública: “Con Axel Kicillof seguimos construyendo un Estado presente, capaz de transformar realidades y cumplir sueños”.

El programa ya permitió que numerosas familias de Cañuelas puedan contar con su escritura sin costo, lo que no solo significa un respaldo legal sobre la vivienda, sino también una herramienta que abre nuevas oportunidades.

En paralelo a esta entrega, la jefa comunal supervisó los trabajos de pavimentación de la calle Brasil, una obra que optimizará la conexión con la Ruta 3 y facilitará la circulación de los vecinos de la zona.

“Gracias a un trabajo coordinado con Kicillof, pronto comenzaremos con la colocación del asfalto, haciendo realidad esta obra”, resaltó Fassi durante la recorrida.

De esta manera, la gestión municipal avanza tanto en materia de regularización dominial como en infraestructura vial, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias de Cañuelas y acompañar el desarrollo de la ciudad.

Más obras en el distrito

En otro orden, la jefa comunal supervisó los trabajos de mejoras que se llevan adelante en los barrios San Ignacio, Catamarca, Dr. Houssay y Finochietto.

“Somos una gestión que trabaja con hechos, porque cada obra refleja nuestro compromiso de construir un Cañuelas con más oportunidades y mejor calidad de vida para los vecinos”, expresó la jefa comunal al destacar el avance de las tareas.

Las intervenciones forman parte de un plan de mejoras que busca fortalecer la infraestructura urbana y garantizar mejores condiciones de vida en cada punto de la ciudad.

Fassi también acompañó a la comunidad educativa de la Escuela Santa María en la inauguración del nuevo salón de música. El espacio llevará el nombre del Hermano Alberto Bernal, en reconocimiento a su compromiso como oblato diocesano y a su aporte cultural y educativo.

Durante el encuentro, la intendenta resaltó la importancia de sumar infraestructura que potencie la formación de los estudiantes y puso en valor el acompañamiento de toda la comunidad en este proyecto.

En sus redes sociales, la intendenta también se refirió a los resultados de las elecciones legislativas, donde Fuerza Patria resultó ganadora en Cañuelas.

“En Cañuelas ganó el amor, el respeto y el compromiso. Ganó la lista de Fuerza Patria. Vamos a seguir haciendo de esta comunidad una tierra de oportunidades que abraza, acompaña y está presente, siempre”, señaló Fassi.