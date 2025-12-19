El Municipio de Saladillo concretó la entrega de 232 escrituras a familias de la comunidad, en el marco de un acto institucional realizado en el Teatro Marconi. La iniciativa fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Subsecretaría Legal y Técnica de la Municipalidad de Saladillo y la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en una acción que permitió avanzar en el proceso de regularización dominial en el distrito.

Del acto participaron el Subsecretario de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Inti Pérez Aznar; el subadministrador del Instituto de la Vivienda, Hernán Ralinqueo; el intendente José Luis Salomón; funcionarios municipales y concejales. Muchas de las escrituras entregadas corresponden a familias que aguardaban desde hace años la posibilidad de acceder al título de dominio de sus viviendas, dando un paso fundamental hacia la seguridad jurídica y el derecho habitacional.

Un proceso sostenido de regularización dominial

Desde el Municipio destacaron que la concreción de una cantidad tan significativa de escrituras representa una gran satisfacción, ya que se trata de un proceso que demanda tiempo, esfuerzo y un trabajo sostenido entre distintas áreas y organismos. En Saladillo existe una alta demanda de regularización dominial, especialmente en barrios donde incluso ya se han realizado los planos correspondientes, lo que pone de manifiesto la importancia de continuar avanzando en este tipo de políticas públicas.

En este marco, se informó que personal municipal se encuentra comunicándose durante estos días con las familias beneficiadas para realizar la invitación oficial al acto, reforzando el acompañamiento institucional a quienes forman parte de este proceso.

Nueva visita del embajador de Panamá a Saladillo

Por otra parte, Saladillo recibió nuevamente al embajador de Panamá en la República Argentina, Juan Luis Correa Esquivel, quien retornó a la ciudad para cumplir con el compromiso asumido durante su visita anterior. El objetivo principal de esta nueva estadía fue visitar distintas empresas locales y avanzar en encuentros concretos orientados a generar vínculos comerciales.

El propósito de estas reuniones es promover oportunidades de intercambio y cooperación económica entre las empresas de Saladillo y la República de Panamá. En ese sentido, se destacó el rol estratégico que ocupa Panamá en el comercio internacional, consolidado como un importante centro logístico y financiero de la región, con el Canal de Panamá como eje central del tránsito marítimo mundial, además de contar con zonas francas y un entorno favorable para la inversión y el desarrollo de negocios.

Encuentros con empresas locales y autoridades

Juan Luis Correa Esquivel, diplomático de carrera y actual embajador de la República de Panamá en la Argentina, cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito de las relaciones internacionales y la gestión pública, orientada a la promoción del comercio exterior, la cooperación bilateral y el fortalecimiento de los vínculos diplomáticos entre países.

Luego de su arribo a Saladillo, el embajador mantuvo una reunión de trabajo junto con los propietarios de la empresa Distrinando y autoridades municipales, encabezadas por el intendente José Luis Salomón. Este encuentro formó parte de la agenda prevista para profundizar el diálogo y analizar posibles instancias de cooperación comercial.

Proyección internacional y desarrollo local

Desde el Municipio se valoró de manera positiva esta nueva visita, ya que las reuniones concretadas buscan fortalecer los lazos comerciales e institucionales entre Saladillo y la República de Panamá. La iniciativa apunta a impulsar nuevas posibilidades de inserción de la producción regional en mercados internacionales, contribuyendo al desarrollo local y a la generación de oportunidades para las empresas del distrito.

De este modo, la entrega de escrituras a familias saladillenses y la agenda internacional desarrollada en la ciudad reflejan una gestión que avanza tanto en el acompañamiento a la comunidad como en la apertura de nuevas oportunidades para el crecimiento económico y productivo de Saladillo.