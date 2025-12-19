Las Flores: Gelené informó sobre obras y presupuesto

El intendente de Las Flores, Alberto Gelené, encabezó una rueda de prensa en la que realizó distintos anuncios y brindó información sobre temas vinculados a diversas áreas municipales. En ese marco, el jefe comunal compartió aclaraciones luego de los dichos falaces sobre su persona y la función política que fueron vertidos por un productor rural en un medio de alcance nacional.

Durante su exposición, Gelené reafirmó el compromiso de continuar impulsando el desarrollo y la productividad a través de gestiones que se realizan de manera permanente, destacando especialmente el esfuerzo del personal municipal y de todos los equipos de trabajo. En ese sentido, subrayó la ejecución de nuevas obras destinadas a efectivizar la reconstrucción de la red vial y el estabilizado de los caminos rurales que resultaron afectados como consecuencia de la importante inundación registrada este año en la región.

Obras y adquisición de nuevas maquinarias

En relación con las tareas de servicios públicos, el intendente informó que días atrás se concretó la firma de un nuevo acuerdo con Provincia Leasing para la adquisición de dos nuevas maquinarias. Estas incorporaciones permitirán fortalecer las labores destinadas a mejorar los servicios públicos en beneficio de los vecinos y vecinas de todo el partido.

Según explicó, estas acciones forman parte de una planificación orientada a dar respuestas concretas a las necesidades generadas por el impacto de las condiciones climáticas y a acompañar la recuperación de los caminos rurales, fundamentales para la producción y la conectividad del distrito.

Situación financiera y cumplimiento salarial

En otro tramo de la rueda de prensa, Alberto Gelené se refirió a la situación financiera del Municipio y señaló que “estamos culminando un año con una situación financiera transparente, ordenada pero compleja”. En ese contexto, explicó que esta realidad implicó un gran esfuerzo para poder cumplir con los objetivos propuestos al cierre del año.

El intendente confirmó que el aguinaldo será acreditado el miércoles 24 de diciembre y que el sueldo correspondiente al mes de diciembre se abonará el día 31, garantizando así el cumplimiento de las obligaciones salariales con los trabajadores municipales.

Presupuesto 2026 y reconocimiento a los trabajadores

Asimismo, se informó que el Presupuesto 2026 fue elevado formalmente al Honorable Concejo Deliberante para su tratamiento por el cuerpo legislativo recientemente conformado. El proyecto contempla continuar valorizando el desempeño de los trabajadores municipales en todas las áreas que hacen posible el funcionamiento del Municipio.

En ese sentido, se propone una recuperación del 20% de los sueldos, con un 5% de aumento que se concretará en enero, luego de un año que fue calificado como “castigado” para los salarios. Además, el presupuesto prevé una actualización de las tasas, sin generar nuevas, que se readecuan a la desvalorización y al aumento de muchos de los insumos necesarios para la prestación de los servicios.

El intendente también destacó el desarrollo de todas las acciones que se llevan adelante en áreas clave como seguridad, cultura, salud, deportes y otras, remarcando que se trabaja de manera incansable en sectores que son de gran relevancia para la comunidad.

Acto por el 204° aniversario de la Policía Bonaerense

Por otra parte, el Municipio de Las Flores acompañó a los integrantes de las fuerzas de seguridad locales en el Acto Protocolar por el 204° Aniversario de la creación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. La ceremonia se llevó a cabo en el Teatro Español y reunió a autoridades, jefes de las distintas dependencias y efectivos policiales.

El inicio del acto tuvo lugar luego de que el intendente Alberto Gelené concediera la autorización para su comienzo, tras la solicitud realizada por el Jefe de Línea. Posteriormente se produjo el ingreso de las banderas, portadas por efectivos policiales y por integrantes de Bomberos Voluntarios, seguido por un toque de silencio en homenaje a los fallecidos en actos de servicio y la entonación del Himno Nacional.

Reconocimientos y palabras de las autoridades

Durante la ceremonia, Horacio Suhurt, ministro de la Eucaristía, realizó la invocación religiosa y la bendición de los premios. En el espacio destinado a los discursos, el jefe de la Policía de Seguridad Comunal, Crio. Insp. Miguel Alfredo Paul, resaltó el compromiso del personal en cada una de las tareas que permiten exhibir destacadas estadísticas en cuanto a la baja de casos y la resolución de diversos hechos vinculados a distintas problemáticas.

El jefe policial agradeció especialmente a su equipo de trabajo y a las autoridades por gestionar y brindar los recursos necesarios para un mejor desempeño. A su turno, el intendente Gelené enfatizó la importancia del trabajo articulado para consolidar un municipio que desde hace tiempo se destaca en la región en materia de seguridad.

“Primero, tenemos que reconocer la responsabilidad, el compromiso y la vocación de quienes componen las distintas fuerzas de cuidado de nuestra comunidad. En segundo lugar, valorar cuando hay un sistema que, más allá de las circunstancias y las estadísticas, nos muestra una realidad que en el balance es muy positiva”, expresó el jefe comunal.

En el marco del acto, se entregaron distinciones como Premios Estímulo y al Mérito, otorgados por el Ministerio de Seguridad provincial, además de reconocimientos por la resolución de importantes hechos, por la vocación de servicio y por otras razones destacadas. También se realizaron menciones a efectivos que culminaron su carrera tras cumplir años de servicio y, en el cierre, se entregó un reconocimiento a la familia de la Sargento Estefanía Husson, al cumplirse un año de su fallecimiento.

Los reconocimientos fueron entregados por autoridades del Ejecutivo Municipal y del Honorable Concejo Deliberante, por los titulares de las distintas dependencias y por integrantes del Foro de Seguridad Municipal, quienes también participaron de la ceremonia.