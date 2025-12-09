La ciudad de Las Flores se prepara para recibir uno de los eventos culturales más convocantes de su calendario: la segunda edición de la Tattoo Expo 2025, una convención internacional que volverá a instalarse en el gimnasio del CEF Nº 6 los días 12, 13 y 14 de diciembre, con entrada libre y gratuita. La expectativa es alta no solo por el crecimiento del encuentro, sino también por el movimiento turístico y comercial que se proyecta para esos días.

El organizador, el tatuador Ruda Melo, presentó oficialmente el evento en una conferencia de prensa acompañado por el intendente Alberto Gelené, el director de Cultura Juan Bautista Saladino y la directora de Turismo Wanda Borda. En ese marco, se anticipó que la expo contará con tatuadores y expositores de Reino Unido, El Salvador, Brasil, Venezuela y Bolivia, además de artistas de distintas provincias argentinas. Será, una vez más, una convención de alcance internacional.

Durante los tres días, el público podrá recorrer la Tattoo Expo de 12 a 22 horas, con múltiples propuestas en simultáneo: intervenciones en vivo, stands institucionales, emprendedores locales, un amplio patio de comidas y la posibilidad de ver el trabajo de artistas que competirán en 15 categorías, donde habrá premios para los participantes seleccionados.

El intendente Gelené destacó el camino recorrido por Melo, poniendo en valor su formación y el impacto que genera el evento tanto en la escena cultural como en el movimiento económico local. Según señaló, la continuidad de esta convención contribuye a la promoción turística de Las Flores y al posicionamiento de la ciudad como sede de propuestas culturales de magnitud.

Además de la presentación de la Tattoo Expo, la agenda municipal incluyó actividades vinculadas al fortalecimiento productivo. En el marco de un convenio entre la Municipalidad, Provincia Microempresas S.A. y el Banco Provincia, se realizó una capacitación abierta sobre inversiones y ahorro destinada a emprendedores locales. La charla permitió a los asistentes interiorizarse sobre el funcionamiento del mercado de capitales, conocer su perfil inversor y explorar productos accesibles para comenzar a operar de manera segura.

El encuentro contó con la participación del secretario de Producción, Turismo y Ambiente Cristian Chiodini; el director de Asuntos Agropecuarios Damián Dulau; el director de Industria, Comercio y Empleo Pablo Aranda; y la directora de Educación Silveria Giménez, quienes remarcaron la importancia de promover la educación financiera como una herramienta para el desarrollo económico de la comunidad.

Ese mismo día se llevó adelante una mesa de trabajo con emprendedores de distintos rubros, en la que se compartieron experiencias, desafíos y oportunidades de crecimiento. Participaron Ezequiel Cillero (apicultor), Natalia Maliani (cosmética natural), Jazmín Cruz (alimentos libres de gluten), Pablo Marchesini (carpintería) y Yesica Traut (fraccionamiento de yerba mate), quienes intercambiaron miradas sobre los aspectos clave del desarrollo productivo en Las Flores.

Con un fin de semana de gran movimiento por delante, la ciudad se prepara para recibir a visitantes de distintos puntos del país y del exterior. La Tattoo Expo 2025 promete combinar arte, turismo y un fuerte impulso a los sectores productivos locales, consolidándose como uno de los grandes eventos culturales del año.