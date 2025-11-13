Gelené: "No me resigno a dejar de hacer obras ni de acompañar a la gente"
El intendente de Las Flores analizó la situación económica, defendió el rol del Estado local y destacó los esfuerzos por sostener servicios, obras y salarios municipales.Municipales13 de noviembre de 2025Andrés Montero
El intendente de Las Flores, Alberto Gelené, analizó la situación económica, defendió el rol del Estado y destacó los esfuerzos por sostener servicios, obras y salarios municipales.
Luego describió con crudeza el escenario financiero actual y lo comparó con la economía de cualquier hogar florense: “Es tan difícil sostener el municipio como sostener una casa. Uno mira qué recorta, qué deja de comprar. Pero yo no me resigno a dejar de hacer obras ni de acompañar a la gente”, afirmó.
Indicó además que la baja de la actividad económica redujo la coparticipación provincial y, en consecuencia, los recursos que llegan a los municipios. Aun así, sostuvo que el gobierno local no se resigna a dejar de prestar servicios ni a frenar el avance de obras.
Salarios, moratoria y responsabilidad fiscal
El jefe comunal recordó que este año se otorgó un aumento salarial del 32 % a los trabajadores municipales frente a una inflación del 22 %, y que se están programando recategorizaciones que implican nuevas mejoras. Sin embargo, advirtió que llegar a fin de año “va a ser muy difícil” y que el presupuesto 2026 demandará decisiones muy cuidadosas.
También volvió a invitar a los vecinos a aprovechar la moratoria municipal para regularizar tasas, especialmente quienes tienen más de una propiedad: “Quien tiene multipropiedad tiene la obligación de estar al día. Los recursos del municipio son los que sostienen servicios, obras y ayuda social”.
“El Estado local tiene que estar presente”
Gelené dedicó buena parte de la charla a defender el rol del Estado local en áreas sensibles. Destacó las políticas de becas para estudiantes, especialmente quienes cursan Medicina, a las que definió como “una política de Estado que hay que cuidar”.
También subrayó el acompañamiento al deporte competitivo y social, con apoyo en transporte, alojamiento y logística para clubes y delegaciones que representan a Las Flores. Además, remarcó la importancia de la obra pública y la infraestructura educativa, con inversiones en la Escuela Técnica, la Escuela Dante Alighieri y otras instituciones de la ciudad.
Viviendas y políticas habitacionales
En materia habitacional, el intendente confirmó que las viviendas de los barrios de 38 y 72 unidades están en su etapa final y que el objetivo es sortear los preadjudicatarios antes de fin de año. “Son 110 viviendas que significan techo propio para muchas familias florenses y también alivio en el mercado de alquiler. Es una política habitacional que venimos sosteniendo con la Provincia, incluso sin apoyo nacional”, señaló.
Emergencia hídrica y caminos rurales
Gelené recordó la inundación rural extraordinaria de 2025, a la que definió como “única en más de cien años de registros”. Destacó el trabajo del equipo vial municipal, que incluso trabajó fines de semana y feriados para atender la emergencia.
También mencionó el episodio ocurrido en Av. Avellaneda y Ceretti, donde un camión se hundió parcialmente por un ahuecamiento del suelo generado por una pérdida de agua, y valoró la rápida intervención de ABSA y del personal municipal.
Además, adelantó que viajará a Buenos Aires para avanzar con el leasing de dos motoniveladoras a través del Banco Provincia: “Las necesitamos para cuando baje el agua y haya que recomponer seriamente la red de caminos rurales”.
Seguridad y compromiso ciudadano
Consultado sobre los hechos ocurridos en la Escuela Normal y el robo de un transformador de la Cooperativa Eléctrica, el intendente afirmó que son episodios que “alertan” a una comunidad acostumbrada a bajos niveles de conflictividad.
Resaltó el trabajo de la Policía Comunal y del Centro de Monitoreo, y pidió la colaboración de los vecinos: “Cuando veamos algo raro, hay que avisar. Las cámaras ayudan, pero la participación vecinal es clave”.
“Voy a seguir apostando al desarrollo de Las Flores”
Para cerrar, Gelené dejó una definición que resume su mirada sobre el presente y el futuro: “Siempre, desde el lugar que esté, voy a seguir pensando y trabajando por Las Flores. Lo hice antes de ser intendente, lo hice como intendente y lo voy a seguir haciendo”.
