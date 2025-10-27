En el Municipio se formalizó un nuevo acuerdo de venta de una parcela en el Sector Industrial Planificado (1)

El Municipio de Las Flores reafirma su compromiso con el desarrollo productivo local a través de la radicación de nuevas empresas en el Sector Industrial Planificado. En los últimos días, se concretó la venta de otra parcela para la instalación de un tercer proyecto de inversión en lo que va del año, una señal de impulso económico pese al difícil contexto nacional.

En un encuentro realizado en el Municipio, el intendente Alberto Gelené encabezó la firma del acuerdo de venta junto al secretario de Producción, Turismo y Ambiente, Cristian Chiodini; el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Martín Boggini; el director de Comercio, Industria y Empleo, Pablo Aranda; el presidente del Ente Administrador del Sector Industrial Planificado, Markus Heydn; y la administradora del Ente del SIP, Silvina Martínez. También participó el socio gerente de la firma GREEN STYLE S.R.L., Martín Bickham, quien formalizó la adquisición de la parcela.

La empresa construirá la infraestructura necesaria para la instalación de un centro de distribución dedicado a la comercialización de bienes muebles, que hasta el momento funciona en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con esta inversión, la firma relocaliza sus operaciones en Las Flores, generando un importante impacto económico y laboral para la comunidad.

GREEN STYLE S.R.L. es una pyme fundada en 2010 por una familia florense, que proyecta construir una nave industrial de 800 metros cuadrados en el Sector Industrial Planificado. La ubicación estratégica fortalecerá su capacidad operativa, impulsará un crecimiento sostenible y fomentará el uso de recursos y proveedores locales.

El proyecto fue aprobado por unanimidad en el Honorable Concejo Deliberante el pasado 16 de octubre, facultando al Departamento Ejecutivo a suscribir el boleto de compraventa correspondiente. A través de su Programa de Fomento de Inversiones, la Secretaría de Producción, Turismo y Ambiente concreta así la llegada de la tercera empresa en lo que va del año, consolidando el acompañamiento municipal a las pymes que eligen invertir en la ciudad.



Compromiso con la educación y la comunidad

Además del impulso productivo, la gestión de Alberto Gelené continúa fortaleciendo su acompañamiento al sistema educativo local. En ese marco, el intendente y la secretaria de Educación, Silveria Giménez, participaron de las XX Jornadas Pedagógicas organizadas por el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 152.

Durante el encuentro, alumnos, docentes y miembros de la comunidad educativa compartieron experiencias y aprendizajes, mostrando las actividades que se desarrollan en el instituto. Los distintos cursos de las carreras docentes y técnicas presentaron propuestas lúdicas, pedagógicas, culturales y de extensión vinculadas a problemáticas locales.

En su intervención, Gelené destacó “la labor diaria de las comunidades educativas del distrito, centrada en la colaboración y el esfuerzo conjunto para el desarrollo integral de los estudiantes”, subrayando la importancia de generar un entorno propicio para el aprendizaje.



Reconocimiento a las cooperadoras escolares

El intendente también acompañó el acto de reconocimiento a las Asociaciones Cooperadoras Escolares, organizado por el Consejo Escolar y la Jefatura Distrital, en el marco del Día de las Cooperadoras Escolares, celebrado el 15 de octubre.

Durante la ceremonia se entregaron certificados a las instituciones y se puso en valor el compromiso y la tarea que realizan las cooperadoras en apoyo a las escuelas del distrito. En el evento, la gestión municipal renovó su compromiso de acompañamiento permanente a las comunidades educativas y destacó el rol clave que cumplen en la formación y el sostenimiento de los establecimientos escolares.