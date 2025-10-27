Las Flores reafirma su rumbo: inversión privada, educación y trabajo en comunidad
Pese al contexto nacional, la gestión de Alberto Gelené concretó la venta de una nueva parcela en el Sector Industrial Planificado, fortaleciendo el crecimiento económico local.Municipales27 de octubre de 2025Andrés Montero
El Municipio de Las Flores reafirma su compromiso con el desarrollo productivo local a través de la radicación de nuevas empresas en el Sector Industrial Planificado. En los últimos días, se concretó la venta de otra parcela para la instalación de un tercer proyecto de inversión en lo que va del año, una señal de impulso económico pese al difícil contexto nacional.
En un encuentro realizado en el Municipio, el intendente Alberto Gelené encabezó la firma del acuerdo de venta junto al secretario de Producción, Turismo y Ambiente, Cristian Chiodini; el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Martín Boggini; el director de Comercio, Industria y Empleo, Pablo Aranda; el presidente del Ente Administrador del Sector Industrial Planificado, Markus Heydn; y la administradora del Ente del SIP, Silvina Martínez. También participó el socio gerente de la firma GREEN STYLE S.R.L., Martín Bickham, quien formalizó la adquisición de la parcela.
La empresa construirá la infraestructura necesaria para la instalación de un centro de distribución dedicado a la comercialización de bienes muebles, que hasta el momento funciona en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con esta inversión, la firma relocaliza sus operaciones en Las Flores, generando un importante impacto económico y laboral para la comunidad.
GREEN STYLE S.R.L. es una pyme fundada en 2010 por una familia florense, que proyecta construir una nave industrial de 800 metros cuadrados en el Sector Industrial Planificado. La ubicación estratégica fortalecerá su capacidad operativa, impulsará un crecimiento sostenible y fomentará el uso de recursos y proveedores locales.
El proyecto fue aprobado por unanimidad en el Honorable Concejo Deliberante el pasado 16 de octubre, facultando al Departamento Ejecutivo a suscribir el boleto de compraventa correspondiente. A través de su Programa de Fomento de Inversiones, la Secretaría de Producción, Turismo y Ambiente concreta así la llegada de la tercera empresa en lo que va del año, consolidando el acompañamiento municipal a las pymes que eligen invertir en la ciudad.
Compromiso con la educación y la comunidad
Además del impulso productivo, la gestión de Alberto Gelené continúa fortaleciendo su acompañamiento al sistema educativo local. En ese marco, el intendente y la secretaria de Educación, Silveria Giménez, participaron de las XX Jornadas Pedagógicas organizadas por el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 152.
Durante el encuentro, alumnos, docentes y miembros de la comunidad educativa compartieron experiencias y aprendizajes, mostrando las actividades que se desarrollan en el instituto. Los distintos cursos de las carreras docentes y técnicas presentaron propuestas lúdicas, pedagógicas, culturales y de extensión vinculadas a problemáticas locales.
En su intervención, Gelené destacó “la labor diaria de las comunidades educativas del distrito, centrada en la colaboración y el esfuerzo conjunto para el desarrollo integral de los estudiantes”, subrayando la importancia de generar un entorno propicio para el aprendizaje.
Reconocimiento a las cooperadoras escolares
El intendente también acompañó el acto de reconocimiento a las Asociaciones Cooperadoras Escolares, organizado por el Consejo Escolar y la Jefatura Distrital, en el marco del Día de las Cooperadoras Escolares, celebrado el 15 de octubre.
Durante la ceremonia se entregaron certificados a las instituciones y se puso en valor el compromiso y la tarea que realizan las cooperadoras en apoyo a las escuelas del distrito. En el evento, la gestión municipal renovó su compromiso de acompañamiento permanente a las comunidades educativas y destacó el rol clave que cumplen en la formación y el sostenimiento de los establecimientos escolares.
Alessandro: "La gente no quiere más a La Cámpora ni a CFK bailando en el balcón"
El intendente de Salto, Ricardo Alessandro, se refirió al resultado de las elecciones legislativas. Manifestó su enojo con La Cámpora y acotó "Nunca fui kirchnerista".
Dorrego: Chalde firmó nuevas escrituras para recuperar terrenos
La gestión municipal avanza con la incorporación de tierras al patrimonio local, mientras se consolida la articulación con la Universidad Provincial del Sudoeste.
Passaglia: "Los argentinos le volvimos a decir que no al kirchnerismo de manera contundente"
El exintendente de San Nicolás y diputado provincial electo por HECHOS, Manuel Passaglia, destacó desde redes la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones de este domingo.
Necochea presentará su Plan de Acción MUNA y prepara un gran festejo por el aniversario
El intendente Arturo Rojas encabezará el lanzamiento del Plan de Acción MUNA de UNICEF, mientras el área de Turismo confirmó que el 21, 22 y 23 de noviembre se celebrarán el aniversario de la ciudad y la inauguración de la temporada.
Cómo denunciar fraude en las Elecciones 2025: guía completa para votantes
Evitá irregularidades en el comicio: pasos para reportar fraude electoral, vías oficiales y sanciones, todo en tiempo y forma para votar seguro.
Quiénes se despiden del Congreso tras las elecciones
Fin de ciclo en el Congreso de la Nación: varios pesos pesados de la política argentina dejan sus bancas tras las elecciones. Mirá quiénes se despiden.
Elecciones 2025 provincia por provincia: ¿quién ganó?
El país votó para renovar 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados. Y 24 de las 72 bancas de la Cámara de Senadores. Grupo La Provincia te presenta los resultados.