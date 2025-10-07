Las Flores combinó deporte y crecimiento con grandes eventos

Las Flores fue escenario de la segunda fecha del Campeonato Provincial de Velocidad de Canotaje, que reunió a alrededor de 400 palistas de distintos puntos de la provincia en la laguna Difunto Manuel del Parque Plaza Montero. El evento, organizado por Canotaje Las Flores y fiscalizado por la Federación Bonaerense de Canoas y Kayaks (Fe.Bo.Ca.K.), contó con la colaboración de la Municipalidad de Las Flores y fue declarado de Interés Municipal.

Durante las dos jornadas, el público pudo disfrutar de un espectáculo deportivo de primer nivel. El clima acompañó el sábado con un día ideal para la competencia, mientras que el domingo, pese a la lluvia, los deportistas demostraron su compromiso y espíritu competitivo.

El intendente Alberto Gelené, el presidente del Concejo Deliberante Fabián Blanstein, el secretario de Cultura y Deportes Fernando Muñiz, y el director general de Deportes, Recreación y Juventud Favio Folini, acompañaron el desarrollo del evento y a los deportistas locales.

Destacada actuación de los representantes florenses

Los palistas locales tuvieron una excelente participación, obteniendo puestos de privilegio en distintas categorías. Entre ellos se destacaron:

Tiziano Sosa, tercero en K2 -1.000 m.- (Preinfantil).

Lara Solange Pardo, tercera en K2 -1.000 m.- (Infantiles).

Francisca Abrego, primera en K1 -2.000 m.- y primera en K2 -2.000 m.- (Menores A).

Ana Paula Torres Díaz, primera en 4,30 m. -2.000 m.- (Menores B).

Lucía Monfort, tercera en K2 -500 m.- (Cadetes).

Juan Ignacio Cáceres, segundo en K2 -500 m.- y en K1 -500 m.- (Senior).

Malcon Maciel, primero en 4,30 m. -3.000 m.- (Senior Promocional).

Agustín Montalbetti, segundo en 4,30 m. -3.000 m.- (Senior Promocional).

Ricardo “Piojo” Carpinetti, primero en 4,30 m. -3.000 m.- (Master “G”).

También obtuvieron buenos resultados Carla García, Cristina Rozycki, Aldana Canteli, Hugo Rosas, Roberto Sosa, entre otros deportistas florenses.Además, participaron Ruth Arballo, Luca Carpinetti, Camilo Torres Díaz, Mikeas Maciel, Tomás Adorno Cárdenas, Guillermo Supatto, Domingo Scarpitti, Francisco Gutiérrez, Dilan Bátiz, Santiago Contreras y Patricia Del Giovannino, completando una delegación numerosa y comprometida.

Las Flores, presente en la Expotan 2025

En paralelo a la actividad deportiva, la Municipalidad de Las Flores participó de la 53° edición de la Expotan 2025, una de las ferias regionales más importantes que reúne a municipios, empresas y emprendimientos de toda la provincia.

La delegación local estuvo integrada por el secretario de Producción, Turismo y Ambiente, Cristian Chiodini; el director de Comercio, Industria, Emprendedorismo y Empleo, Pablo Aranda; y la representante del Sector Industrial Planificado, Silvina Martínez.

Durante el encuentro, que tuvo como anfitrión al Municipio de Tandil, los representantes florenses compartieron ideas y proyectos con referentes de otros distritos para fortalecer la articulación regional en materia de industria, turismo, producción agropecuaria y agregado de valor.

La presencia de Las Flores también incluyó a emprendedores locales como Carla Maliani (Puntaditas lf), Natalia Maliani (Amatista Ser Natural) y Mauricio Propato (Bodega La Blanqueada), quienes presentaron sus productos y compartieron su experiencia en la exposición.

Integración regional y crecimiento conjunto

La participación en la feria permitió reafirmar el compromiso del municipio con el desarrollo productivo y la promoción de inversiones. Desde la organización destacaron que la Expotan se consolida cada año como un espacio de articulación regional que integra al sector público, al privado y a la comunidad, fomentando el trabajo conjunto y el crecimiento territorial.