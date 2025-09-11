Fassi supervisó mejoras en barrios de Cañuelas

La jefa comunal recorrió trabajos de mejoras en distintos barrios y participó de la inauguración del nuevo salón de música de la Escuela Santa María.

La intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi, supervisó los trabajos de mejoras que se llevan adelante en los barrios San Ignacio, Catamarca, Dr. Houssay y Finochietto.

“Somos una gestión que trabaja con hechos, porque cada obra refleja nuestro compromiso de construir un Cañuelas con más oportunidades y mejor calidad de vida para los vecinos”, expresó la jefa comunal al destacar el avance de las tareas.

Las intervenciones forman parte de un plan de mejoras que busca fortalecer la infraestructura urbana y garantizar mejores condiciones de vida en cada punto de la ciudad.

Nuevo espacio en la Escuela Santa María

Fassi también acompañó a la comunidad educativa de la Escuela Santa María en la inauguración del nuevo salón de música. El espacio llevará el nombre del Hermano Alberto Bernal, en reconocimiento a su compromiso como oblato diocesano y a su aporte cultural y educativo.

Durante el encuentro, la intendenta resaltó la importancia de sumar infraestructura que potencie la formación de los estudiantes y puso en valor el acompañamiento de toda la comunidad en este proyecto.

Triunfo electoral y agradecimiento a la comunidad

En sus redes sociales, la intendenta también se refirió a los resultados de las elecciones legislativas, donde Fuerza Patria resultó ganadora en Cañuelas.

“En Cañuelas ganó el amor, el respeto y el compromiso. Ganó la lista de Fuerza Patria. Vamos a seguir haciendo de esta comunidad una tierra de oportunidades que abraza, acompaña y está presente, siempre”, señaló Fassi.

La mandataria agradeció a su compañero Gustavo Arrieta, a sus hijos y a todos los vecinos y vecinas que participaron de la elección. “La unidad siempre es el camino. GRACIAS, CAÑUELAS”, expresó al remarcar el acompañamiento en las urnas.

De esta manera, la gestión local combina la supervisión de obras urbanas, el fortalecimiento de espacios educativos y la continuidad de un proyecto político que busca consolidar el crecimiento de la comunidad.

Tras el triunfo de Fuerza Patria en Provincia, ¿cree que Axel Kicillof se convierte en el líder del peronismo a nivel nacional?

Si

No

No sabe

 

