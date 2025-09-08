En el marco de las elecciones legislativas nacionales 2025, Cañuelas se convirtió en uno de los distritos donde el oficialismo local logró consolidar su fuerza política. La intendenta Marisa Fassi celebró el triunfo de la lista de Fuerza Patria y lo expresó con un mensaje cargado de gratitud y compromiso.

“En Cañuelas ganó el amor, el respeto y el compromiso. Ganó la lista de Fuerza Patria. Vamos a seguir haciendo de esta comunidad una tierra de oportunidades que abraza, acompaña y está presente, siempre”, afirmó la mandataria local tras conocerse los resultados.

Agradecimiento a la comunidad y a la familia

En su mensaje, Fassi agradeció de manera especial a su familia, a su compañero de vida Gustavo Arrieta y a sus hijos, reconociendo el acompañamiento que le brindaron durante el proceso electoral. También extendió su gratitud a todos los vecinos y vecinas de Cañuelas, tanto a quienes apoyaron con su voto a Fuerza Patria como a quienes optaron por otras propuestas.

“Quiero agradecer a todos los que hicieron posible este triunfo: a mi compañero de vida, Gustavo Arrieta; a mis hijos, y a cada uno de los vecinos y vecinas que nos eligieron en las urnas, y también a quienes no lo hicieron. Vamos a seguir trabajando con compromiso y con hechos”, expresó.

Reconocimiento a la militancia bonaerense

Además de valorar el acompañamiento en Cañuelas, la intendenta celebró el resultado de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires. En este sentido, felicitó a los candidatos y militantes que formaron parte de la contienda electoral y destacó que la unidad es la clave para seguir construyendo futuro en la Provincia.

“Felicito a todos los que fueron parte de esta gran elección de Fuerza Patria en toda la provincia de Buenos Aires. La unidad siempre es el camino. GRACIAS, CAÑUELAS #SiempreCañuelas”, sostuvo.

Proyección hacia el futuro

Con este triunfo, la lista de concejales respaldada por la intendenta se fortalece en el Concejo Deliberante y le otorga a Fassi un mayor margen para avanzar con proyectos locales. En sus palabras, ratificó que la gestión continuará trabajando para que Cañuelas sea una comunidad que “abraza, acompaña y está presente”.

El resultado en las urnas no solo representa un apoyo a la gestión local, sino también una señal de confianza hacia el proyecto de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires.