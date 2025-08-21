Fassi recibió al ministro Mena y juntos entregaron escrituras

La jefa comunal de Cañuelas, Marisa Fassi, recibió la visita de Juan Martín Mena, Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Juntos, otorgaron escrituras a familias del distrito.

Desde redes, Fassi comentó "Vivimos un día histórico. Junto al ministro Mena y el diputado Facundo Tignanelli acompañamos a más de 200 familias que recibieron la escritura de su casa de manera gratuita gracias al programa Mi Escritura, Mi Casa".

La intendenta dijo que se trata de "un derecho hecho realidad" y al respecto indicó "Con Kicillof seguimos demostrando que cuando el Estado está presente, los sueños se cumplen y la vida de la gente cambia para siempre".

Por su parte, Mena indicó desde sus redes: "compartimos un hermoso acto en el Club Juventud Unida donde entregamos 213 escrituras a las familias de Cañuelas".

"Mientras el gobierno nacional ajusta y pretende seguir pasando la motosierra por los derechos de nuestro pueblo, en la provincia de Buenos Aires, junto al gobernador, seguimos adelante cambiando frustraciones por sueños cumplidos", acotó.