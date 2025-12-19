El intendente municipal del distrito de Esteban Echeverría, Fernando Gray, se reunió con integrantes del Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines de la Zona Oeste (SEOCA), y con trabajadoras y trabajadores del sector.

La actividad, encabezada por el secretario general de SEOCA, Julio Rubén Ledesma, se realizó en el Salón Le Parc, ubicado en Bartolomé Mitre 1028, Morón, como un espacio de encuentro y reconocimiento para trabajadores mercantiles.

Durante el encuentro, el intendente Gray destacó la importancia del trabajo conjunto entre el Estado y las organizaciones sindicales. Señaló: “Los sindicatos cumplen un rol fundamental en la defensa del empleo y la dignidad del trabajador. Estos espacios fortalecen la comunidad y el compromiso con una sociedad más justa”.

El Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines de la Zona Oeste, fundado el 20 de abril de 1946, brinda asesoramiento gremial y beneficios en educación, turismo, deporte y cultura a sus afiliadas y afiliados. Desde SEOCA destacaron el valor de compartir este tipo de actividades con las y los trabajadores y con representantes institucionales, y su compromiso con el diálogo, la unidad y la defensa de los derechos laborales.

Gray participó de la marcha contra la reforma laboral

El intendente municipal del distritpo de Esteban Echeverría, Fernando Gray, compartió en sus redes sociales un posteo en donde contó sobre su participación de la marcha que tuvo lugar este jueves contra la reforma laboral que quiere implementar Javier Milei.

"En Plaza de Mayo, junto a trabajadoras y trabajadores, defendiendo derechos. La reforma laboral no crea empleo: quita conquistas. Acompañamos una lucha justa", comentó el alcalde del distrito de la tercera sección electoral.

Desde su red social en X (antes Twitter), Gray agregó "Acompañé la movilización de la CGT en Plaza de Mayo en defensa del trabajo y los derechos laborales. La reforma que impulsa el Gobierno es un retroceso inaceptable. El trabajo sostiene a la sociedad y no vamos a permitir que avancen sobre derechos conquistados".

Por otro lado, el alcalde recordó que durante el año se hizo presente todos los miércoles en acompañamiento de la marcha de jubilados y jubiladas. "Durante todo 2025 acompañé a nuestras abuelas y nuestros abuelos en su reclamo por una jubilación digna, acceso a la salud y respeto. Defender sus derechos es una obligación frente a un Gobierno que los ajusta y los abandona", dijo el intendente municipal del distrito de Esteban Echeverría, Fernando Gray, quien de esta manera apuntó contra las politicas económicas implementadas por el gobierno nacional que encabeza el libertario Javier Milei.

En ese marco, el jefe municipal del partido de Esteban Echeverría acotó "Como cada miércoles de este 2025, acompañé a las jubiladas y los jubilados frente al Congreso. Su reclamo es justo y el Gobierno nacional sigue sin escucharlos. No vamos a permitir que el ajuste recaiga sobre quienes trabajaron toda su vida".