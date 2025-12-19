La Municipalidad de Necochea informó un avance significativo en el proceso de modernización del sistema de alumbrado público del distrito, al alcanzar que más del 40% de la red total ya opere con tecnología Led. Este progreso se dio a lo largo de 2025, en continuidad con un proceso iniciado durante la gestión del intendente Arturo Rojas, y permitió además una marcada reducción en la cantidad de reclamos por luminarias apagadas tanto en Necochea como en Quequén.

Según se detalló, durante el último año los reclamos por luces fuera de funcionamiento descendieron de cerca de 3.000 a menos de 500, un dato que refleja el impacto del plan de mantenimiento y recambio que lleva adelante la comuna en articulación con la Usina Popular Cooperativa.

Un plan de recambio sostenido en el tiempo

El avance en la incorporación de tecnología Led es el resultado de un intenso plan de mantenimiento y renovación del alumbrado público que se intensificó a partir de septiembre de 2024, luego de haberse concentrado previamente en avenidas y arterias principales. Este proceso implicó una fuerte inversión de recursos municipales y una mejora en la coordinación del trabajo con la cooperativa eléctrica.

Al respecto, el subsecretario de Obras Públicas, Lisandro Dones, destacó que la asignación de recursos de las arcas municipales permitió reducir de manera contundente la cantidad de reclamos activos por luminarias apagadas. “Hace no más de un año atrás, el reclamo por luces apagadas superaba las 3.000 unidades entre Necochea y Quequén”, señaló, y remarcó que actualmente “pudimos bajarlo a 500”.

Desde el Municipio subrayaron que esta cifra se encuentra por debajo del 5% exigido por el convenio firmado con la Usina Popular Cooperativa, lo que implica el cumplimiento de las metas establecidas para el presente año.

Inversión y ampliación de la red de alumbrado

En el último tramo del plan integral de recambio, la inversión municipal se canalizó a través de tres licitaciones sucesivas destinadas a la adquisición de nuevo equipamiento. La primera permitió la compra de más de 300 luminarias Led, la segunda incorporó algo más de 700 unidades y la tercera, la de mayor magnitud, se concretó con la adquisición de 1.700 aparatos.

El esfuerzo no se limitó únicamente al recambio de las antiguas luminarias de sodio por tecnología Led, sino que también incluyó la compra de más de 80 columnas nuevas, que actualmente se instalan en distintos puntos de Necochea y Quequén, extendiendo la red de alumbrado público.

En la actualidad, el sistema de iluminación del distrito cuenta con más de 15.000 luminarias distribuidas en todo el territorio. Más del 40% de ellas ya funciona con tecnología Led, un avance relevante si se considera que, al inicio de la gestión de Arturo Rojas, el 100% de los aparatos de Necochea, Quequén y las localidades del interior eran de sodio.

Beneficios del Led y proyección a futuro

Desde el Municipio destacaron que la transición a la tecnología Led representa un salto cualitativo en la gestión del alumbrado público. Entre los principales beneficios se encuentra una mayor eficiencia energética, que se traduce en un menor consumo y en un ahorro significativo para la comuna, además de un aporte a la sostenibilidad ambiental.

Asimismo, las luminarias Led ofrecen una mejor calidad de iluminación, más clara y dirigida, lo que contribuye a reforzar la seguridad vial y ciudadana en calles y espacios públicos. De cara al futuro, la gestión del intendente Arturo Rojas mantiene una visión clara respecto a la continuidad del plan integral.

“Nuestra idea es seguir avanzando con una fuerte inversión en el año 2026 para empezar a inclinar los números hacia la tecnología Led, hasta llegar al 100% cuando las circunstancias lo ameriten y lo favorezcan”, aseguró el subsecretario Lisandro Dones, reafirmando el compromiso con la modernización y la calidad de los servicios públicos en todo el distrito.

Mantenimiento urbano y mejoras en Quequén

En paralelo a los avances en materia de alumbrado, la Municipalidad de Necochea continúa desarrollando un amplio operativo de mantenimiento urbano en la localidad de Quequén, con el acompañamiento de la Delegación municipal. Las tareas se concentran especialmente en la puesta en condiciones de las calles de tierra, una demanda constante de vecinos y vecinas.

Los trabajos incluyen perfilado, nivelación y mejora de la calzada mediante el uso de maquinaria municipal, con el objetivo de optimizar la transitabilidad, facilitar la circulación vehicular y peatonal y minimizar los inconvenientes provocados tanto por las lluvias como por el uso intensivo de las arterias. Estas intervenciones permiten, además, mejorar el escurrimiento del agua, prolongar la vida útil de las calles y reforzar la seguridad vial.

Acciones complementarias para el cuidado del espacio público

De manera complementaria, se desarrollan tareas de corte de césped, riego de calles y limpieza general, que contribuyen al orden, la higiene y el cuidado del espacio público. El riego de las calles resulta especialmente importante para reducir la dispersión de polvo en suspensión, mejorando las condiciones ambientales y la convivencia cotidiana en los barrios.

Desde el Municipio destacaron que todas estas acciones forman parte de un esquema de trabajo sostenido y planificado, que recorre distintos sectores de Quequén y se adapta a las necesidades específicas de cada zona. En ese marco, se reafirmó el compromiso de continuar invirtiendo recursos y esfuerzo para fortalecer la infraestructura urbana y mejorar la calidad de vida de la comunidad.