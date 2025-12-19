Espinoza: “Desde La Matanza decimos NO a la ley de esclavitud laboral de Milei”

El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, dijo que Milei propone un retroceso que dinamita años de luchas y derechos adquiridos.

Durante la masiva marcha a Plaza de Mayo contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, y junto a representantes de diferentes sectores de la sociedad, el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, declaró: “La reforma de esclavitud laboral que propone Milei es un retroceso que dinamita años de luchas y derechos adquiridos por las argentinas y los argentinos”.

La Matanza estuvo presente en la multitudinaria movilización contra la reforma laboral

De la marcha que se realizó este 18 de noviembre, por La Matanza, participaron las centrales sindicales, organizaciones sociales y una amplia representación del pueblo trabajador. En este sentido, el jefe comunal del partido de La Matanza, Fernando Espinoza, expresó: “Ir contra las trabajadoras y los trabajadores es ir contra el pueblo argentino”.

“La reforma laboral de Milei no posibilita la creación de empleo, lo precariza, baja los salarios, quita derechos y hace retroceder conquistas históricas”, advirtió el jefe comunal del distrito de La Matanza, Fernando Espinoza y, al mismo tiempo, remarcó: “Esta reforma destruye el salario, hace caer el consumo y anula las chances de sostener o contratar más empleo”.

Fernando Espinoza:  "El gobierno de Javier Milei sigue en el camino de la destrucción”

“En La Matanza tenemos cientos de miles de trabajadores que día a día la pelean en nuestras más de 7500 industrias, empresas, comercios, PyMEs y en cada sector del distrito”, indicó Fernando Espinoza y al respecto subrayó: “La reforma laboral de Milei no solo no genera ningún beneficio para las trabajadoras y los trabajadores, sino que las y los perjudica”.

“Lo que genera empleo en Argentina y en cualquier parte del mundo es la recuperación de la producción y del consumo. En lugar de pensar alternativas para mejorar esto, el gobierno de Milei sigue en el camino de la destrucción”, afirmó el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza.

“Para toda empresa, lo mejor es que recuperemos el consumo en general y las grandes inversiones del Estado; así es como se reactiva la economía y se favorece al sector empresario”, aseguró el alcalde comunal del distrito de la primera sección electoral, Fernando Espinoza. En tanto, también remarcó: “No podemos seguir permitiendo que se perjudique la estabilidad y la calidad de vida de las argentinas y los argentinos”.

Espinoza: Le pedimos a Milei que deje de bajarle impuestos a los ricos, disminuirle el salario a las trabajadoras y los trabajadores y de quitarle sus derechos"

Para finalizar, el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, señaló: “Le pedimos a Milei que deje de bajarle impuestos a los ricos, disminuirle el salario a las trabajadoras y los trabajadores y de quitarle sus derechos. Necesitamos que la Argentina vuelva a ser potencia y se logra con trabajo, producción e industria”, y concluyó: “Este no es el rumbo, hay otro camino, y es de la mano de las trabajadoras y trabajadores, unidos, por la Argentina que queremos”.

