Entrevista GLP: Arturo Rojas proyecta una temporada de verano “muy positiva” en Necochea
En la segunda parte de la entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente destacó la combinación de playas extensas, entorno natural y propuestas recreativas que posicionan a Necochea como un destino pensado para el disfrute familiar en el verano 2026.Videos - Entrevistas01 de diciembre de 2025Mariana Portilla
—Intendente, ¿cómo evalúa el movimiento turístico durante el último fin de semana largo de noviembre y qué señales deja ese comportamiento para las proyecciones que manejan de cara al inicio de la temporada de verano?
La verdad es que tuvimos una ocupación plena, con muchísima afluencia de turistas. Pudimos festejar el aniversario de Necochea, que en octubre habíamos tenido que suspender por cuestiones climáticas. Fue una fiesta muy linda, con artistas locales, regionales y nacionales, además de emprendedores y toda la propuesta gastronómica.
El evento se desarrolló en el Parque Miguel Lillo y contó con una concurrencia muy importante, tanto de vecinos como de visitantes. También hicimos la apertura oficial de la temporada, ya que en nuestro municipio el servicio de guardavidas ya está operativo. Y encima nos tocó un clima espectacular, con mucha gente disfrutando de nuestras playas.
—¿Cree que este buen arranque anticipa una temporada sólida?
Todo indica que vamos a tener una temporada muy positiva. Nosotros apuntamos a un público familiar, que busca tranquilidad y buenos servicios. Necochea ofrece eso: no solo nuestras playas, que estoy convencido de que son las mejores de la República Argentina, con 65 kilómetros de extensión, sino también muchas otras bondades naturales.
Festejos por el aniversario 144 de Necochea e inauguración de la Temporada 2026 en el Parque Miguel Lillo.
—¿Cuáles son esos atractivos que usted considera diferenciales?
El Parque Miguel Lillo es uno de ellos, claramente. También el río Quequén, que permite actividades náuticas y acuáticas. Sumado a eso, está la posibilidad de visitar Puerto Quequén y ver ingresar o salir barcos de gran porte, que es un espectáculo en sí mismo. Tenemos además un complejo de aguas termales muy cerca de la ciudad, con una infraestructura muy buena para quienes buscan relax y salud.
A todo eso se suma una oferta gastronómica amplia y variada, y, sobre todo, la tranquilidad de saber que pueden venir a disfrutar en familia de esta temporada estival.
