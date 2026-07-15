Cascallares: "Seguimos acercando el Estado a cada barrio con más servicios, obras, prevención y herramientas"

En ese marco, en el Centro Integrador Comunitario (CIC) Rayo de Sol, ubicado en Santa Clara entre Carola Lorenzini y San Lorenzo, se realizaron jornadas de sanidad animal y zoonosis con entrega de turnos para castraciones, vacunación antirrábica, desparasitación y retiro de puntos.

Cascallares

Además, se llevaron adelante asesoramientos sobre acceso a derechos para personas con discapacidad, informes e inscripciones al Plan Fines, una charla sobre regularización dominial y escrituración social, un taller de orientación laboral con inscripción a Brown Emplea.

Asimismo, se renovaron y crearon nuevos espacios públicos para el disfrute de todos los vecinos de Rayo de Sol.

También un curso de Manipulación Segura de Alimentos con entrega de carnets oficiales y una charla para la actualización de datos en el Registro de Demanda Habitacional.

Además, en el marco de este importante programa que se replica en distintos barrios, se inauguraron nuevas alarmas comunitarias en las esquinas de Rosario y Tornquist y de Aviador Cattaneo y General Parodi, fortaleciendo las herramientas de prevención.

En paralelo, el Municipio llevó adelante trabajos de mejorado y consolidado de calles sobre Bolívar, entre Santa Clara y Boedo; Bolívar, entre Álvarez de Santa Clara y Buenos Aires, y Álvarez de Santa Clara, entre Tornquist y Tieghi. Además, se realizaron tareas de limpieza de sumideros sobre la calle Diehl al 3000 para optimizar el escurrimiento del agua.

"Con Brown Suma seguimos acercando el Estado a cada barrio con más servicios, obras, prevención y herramientas para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas", destacó al respecto Mariano Cascallares.