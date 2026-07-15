General Lavalle fortaleció su perfil turístico y gastronómico

General Lavalle participó de la 20° edición de Caminos y Sabores, uno de los encuentros gastronómicos y culturales más importantes del país, que se desarrolló entre el 9 y el 12 de julio en BA Ferial, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Municipio integró el Stand de Degustación y Promoción Turística de la Provincia de Buenos Aires, donde presentó productos representativos de la identidad local y difundió las principales propuestas turísticas del distrito.

Los sabores tradicionales de General Lavalle

Durante la jornada de degustación, la directora de Turismo y el secretario de Cultura, Turismo y Deporte municipal compartieron con los visitantes algunos de los productos característicos de General Lavalle.

Entre las propuestas se destacó la Torta Negra Lavallense, elaborada por la Panadería del Pueblo de los hermanos Latchuk.

También se ofrecieron chorizos y morcillas de Carnicería El Modelo, de Osvaldo Luque, y miel producida por Fernando Bender en el Paraje Pavón.

La participación permitió acercar al público sabores vinculados con la historia, la producción y la identidad gastronómica del distrito.

Promoción turística para las vacaciones de invierno

Además de la degustación de productos regionales, el Municipio promocionó la oferta turística de General Lavalle de cara a las próximas vacaciones de invierno.

Las propuestas difundidas estuvieron vinculadas con el ecoturismo, el avistaje de aves, los circuitos históricos y las experiencias en contacto directo con la naturaleza.

En ese marco, se destacaron los humedales, la Ría Ajó y el patrimonio cultural e histórico lavallense como algunos de los principales atractivos para quienes elijan visitar el distrito.

Naturaleza, historia y producción local

La presencia de General Lavalle en Caminos y Sabores permitió mostrar una propuesta que combina gastronomía, paisajes naturales, historia y producción regional.

El distrito busca consolidarse como una alternativa turística dentro de la Provincia de Buenos Aires, con actividades relacionadas con el ambiente, la cultura y el conocimiento de las tradiciones locales.

La promoción de los productos elaborados en el partido también apunta a ampliar su difusión y generar nuevas oportunidades para los productores y emprendimientos de la zona.

General Lavalle busca posicionarse como destino

La participación en la feria permitió continuar fortaleciendo el posicionamiento de General Lavalle como un destino turístico y gastronómico bonaerense.

A través de la difusión de sus atractivos y productos regionales, el Municipio busca potenciar el desarrollo productivo local y atraer nuevos visitantes durante la temporada de invierno y el resto del año.