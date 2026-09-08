Stadnik recorrió obras de nuevo estadio y supervisó mejoras en el alumbrado

El intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik, recorrió las obras que se llevan adelante en el predio del Club Deportivo, donde avanza la construcción del nuevo estadio de la institución.

El proyecto contempla un nuevo campo de juego y distintas instalaciones destinadas a acompañar el crecimiento del club.

En paralelo, el Municipio continúa con tareas de mantenimiento urbano, entre ellas el recambio de luminarias sobre calle Seijo, entre Galcerán y Santa Fe.

Una nueva etapa para el estadio

Actualmente, los trabajos en el predio del Club Deportivo se concentran en el sector operativo.

Allí se prepara la base sobre la que se construirá la futura zona de vestuarios y sanitarios.

Se trata de un paso importante dentro de una obra que se viene ejecutando por etapas.

El Municipio aportó el hormigón

Para avanzar con esta fase, el Municipio colaboró con la institución mediante el aporte del hormigón necesario.

Ese material será utilizado para volcar la platea sobre la que posteriormente se levantará la edificación.

El aporte forma parte del esquema de acompañamiento que la comuna mantiene con clubes y entidades deportivas del distrito.

Stadnik recorrió los trabajos

El intendente Daniel Stadnik visitó el predio para observar el avance de la obra.

La recorrida permitió repasar el estado actual de los trabajos y acompañar una iniciativa que busca dotar al club de mejores instalaciones.

La construcción del nuevo estadio representa uno de los proyectos más importantes que impulsa actualmente la institución.

“Un sueño para todo el club”

El presidente del Club Deportivo, Pablo Murillo, destacó la colaboración recibida.

“Estamos muy agradecidos con el Municipio por el aporte del hormigón y con cada uno de los colaboradores que todos los días ponen el hombro para llevar adelante esta obra que es un sueño para todo el club”, expresó.

La obra combina así el esfuerzo de la comisión directiva, colaboradores y el acompañamiento municipal.

Próximas etapas

Con el volcado de la estructura en marcha, la institución ya piensa en las fases siguientes.

El objetivo es continuar avanzando con la construcción de vestuarios, sanitarios y otros sectores necesarios para el funcionamiento del futuro estadio.

La comisión directiva y la comunidad del club mantienen el trabajo para concretar progresivamente cada instancia.

Apoyo a las instituciones deportivas

Desde el Municipio se enmarca este aporte dentro de una política de acompañamiento a los clubes del distrito.

La intención es colaborar con proyectos que permitan mejorar infraestructura y fortalecer el crecimiento de las instituciones.

En este caso, el apoyo permitió avanzar con una etapa estructural del nuevo estadio.

Recambio de luminarias sobre calle Seijo

En otro frente, el Municipio realizó trabajos de recambio de luminarias sobre calle Seijo.

La intervención se desarrolló en el tramo comprendido entre Galcerán y Santa Fe.

El objetivo es mejorar la iluminación del sector y reforzar las condiciones de seguridad para vecinos y transeúntes.

Mantenimiento del alumbrado público

Las tareas forman parte de un esquema de mantenimiento y renovación del sistema de alumbrado.

El Municipio viene realizando intervenciones similares en distintos puntos del distrito.

La intención es contar con calles mejor iluminadas y espacios públicos más seguros.