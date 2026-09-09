Gray dijo que cuidar la salud visual también es cuidar la calidad de vida

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, encabezó una nueva entrega de anteojos gratuitos en el marco del Programa Oftalmológico Social. En esta oportunidad, 87 vecinas y vecinos del distrito recibieron un total de 114 pares de lentes.

La iniciativa estuvo destinada a personas que necesitaban anteojos, pero no contaban con obra social ni disponían de los recursos económicos necesarios para adquirirlos por sus propios medios.

“Entregué 114 pares de lentes a 87 vecinas y vecinos de Esteban Echeverría que necesitaban anteojos y no contaban con obra social ni podían adquirirlos”, explicó Gray en sus redes sociales.

Más de 350 pares entregados en tres jornadas

Con esta nueva actividad, el Programa Oftalmológico Social alcanzó los 353 pares de lentes entregados gratuitamente durante las últimas tres jornadas realizadas en el municipio.

La propuesta busca facilitar el acceso a elementos indispensables para la salud visual y atender las necesidades de quienes encuentran dificultades económicas para comprarlos.

“Voy a seguir fortaleciendo este programa porque cuidar la salud visual también es cuidar la calidad de vida de nuestra comunidad”, aseguró el jefe comunal.

Gray reivindicó los derechos políticos de las mujeres

En otra publicación, Gray recordó la sanción de la ley que reconoció la igualdad de derechos políticos entre mujeres y hombres, ocurrida el 9 de septiembre de 1947, y destacó el papel desempeñado por Eva Perón.

“Siempre a la vanguardia de su tiempo, el primer gobierno del general Juan Domingo Perón garantizó las condiciones para que el movimiento de mujeres protagonizara uno de sus más grandes logros”, expresó.

El intendente también llamó a defender la igualdad y la justicia social frente a lo que definió como una época de “democracia degradada” y “permanentes ataques a las mayorías populares”.