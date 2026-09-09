Curutchet reforzó la seguridad sobre la Ruta 40 con un sexto puesto de control

El intendente de Marcos Paz, Ricardo Curutchet, presentó un nuevo puesto de prevención y control sobre la Ruta 40, con el objetivo de fortalecer la presencia territorial y las tareas de seguridad en uno de los principales corredores del distrito.

La incorporación forma parte del trabajo articulado entre el Municipio y la Policía de la Provincia. Según detalló el jefe comunal, con este nuevo espacio ya son seis los puestos físicos distribuidos a lo largo de la ruta.

El esquema de prevención se completa con más de 60 cámaras de seguridad instaladas en la zona. Estos recursos permiten reforzar el monitoreo y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones que requieran la intervención de las autoridades.

“Presentamos un nuevo puesto de prevención y control en la Ruta 40 para fortalecer la presencia y seguridad, que se suma al trabajo articulado entre el Municipio y la Policía de la Provincia”, informó Curutchet.

Seis puestos y más de 60 cámaras sobre la ruta

El intendente señaló que la infraestructura desplegada busca brindar mayor acompañamiento a los vecinos y generar mejores condiciones para desarrollar controles y operativos sobre la traza.

“Con este, ya son seis los puestos físicos sobre la Ruta, junto a más de 60 cámaras que permiten una respuesta más rápida, mayor acompañamiento a los vecinos y mejores condiciones para realizar controles y operativos”, precisó.

Curutchet también ratificó la continuidad de las inversiones municipales en equipamiento y herramientas tecnológicas destinadas a la prevención.

“La seguridad es un compromiso de todos y en Marcos Paz, junto a la Provincia, seguimos invirtiendo en recursos y tecnología para prevenir y cuidar a nuestros vecinos”, concluyó el jefe comunal.