Golía impulsa nuevos trayectos de formación profesional con salida laboral

El intendente de Chacabuco, Darío Golía, encabezó una reunión con referentes del sistema educativo para avanzar en una planificación estratégica destinada a fortalecer la formación profesional y ampliar las oportunidades de inserción laboral en el distrito.

La iniciativa apunta a articular recursos municipales con la estructura educativa provincial para generar nuevos trayectos formativos vinculados con demandas concretas del mundo del trabajo.

Un acuerdo entre el Municipio y Educación

En ese marco, se proyecta la firma de un Acta Acuerdo entre la Municipalidad de Chacabuco y la Jefatura Distrital de Educación.

La articulación se realizará a través del Centro de Formación Profesional N° 801, dependiente de la Dirección Provincial de Formación Profesional de la Dirección General de Cultura y Educación.

El acuerdo permitirá utilizar los entornos formativos de los talleres municipales para el dictado de distintas capacitaciones.

Mecánica, carpintería y soldadura

La propuesta contempla inicialmente tres trayectos formativos.

Se trata de Auxiliar Mecánico/a, Desarrollador/a de Muebles y Productos de Carpintería y Soldador/a.

La selección de estas propuestas responde a necesidades detectadas en el entramado productivo y laboral local.

Certificaciones con validez nacional

Uno de los puntos centrales del acuerdo es que quienes completen los trayectos recibirán certificaciones oficiales.

Los títulos serán expedidos dentro del ámbito de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires.

Además, contarán con homologación nacional por parte del organismo ministerial competente.

Reconocimiento en todo el país

La homologación permitirá que las certificaciones tengan reconocimiento y validez en todo el territorio argentino.

De esta manera, la formación no solo apunta a brindar conocimientos específicos, sino también a mejorar las posibilidades de inserción laboral de quienes completen los cursos.

Formación pensada desde las necesidades locales

La planificación surge a partir de un relevamiento sobre las demandas del entramado social, laboral y productivo de Chacabuco.

El objetivo es que las políticas de formación profesional no se diseñen de manera aislada, sino en función de las necesidades concretas del territorio.

La propuesta busca acercar herramientas que tengan una aplicación directa en el mercado de trabajo local.

Articulación entre educación y mundo laboral

La iniciativa involucra al Municipio, la Jefatura Distrital, la Educación Técnico Profesional y distintos actores vinculados al trabajo.

Esa articulación busca fortalecer una oferta formativa con mayor conexión con los sectores productivos.

El propósito es generar trayectos que permitan capacitarse y mejorar las condiciones de empleabilidad.

Los participantes de la reunión

Del encuentro participaron el inspector de Enseñanza de Educación Técnico Profesional, Elio Miguel; la directora del CFP N° 401, Laura Domínguez; y el jefe de Área, Alejandro Cieri.

También estuvieron presentes la inspectora jefa distrital, Andrea Castronuevo, y el director de Gobierno, Silvio Núñez.