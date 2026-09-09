Bolívar recibió maquinaria y herramientas para impulsar proyectos productivos

La Provincia invirtió cerca de $15 millones para fortalecer emprendimientos de Bolívar. La entrega alcanzó a unidades productivas de los sectores textil, gastronómico y de la construcción. Además, 52 personas recibieron sus certificados tras completar el curso Herramientas para Emprender.
Municipales09 de septiembre de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires entregó maquinaria y herramientas para fortalecer emprendimientos y unidades productivas de Bolívar. La inversión, cercana a los $15 millones, se concretó a través del programa Fortalecer para Crecer y permitió financiar el proyecto local Impulsarte.

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La actividad fue encabezada por la directora provincial de Economía Social, Florencia Villar, junto al intendente Eduardo “Bali” Bucca. El equipamiento otorgado será destinado a proyectos vinculados con los sectores textil, gastronómico y de la construcción.

La iniciativa busca mejorar las capacidades de trabajo de las unidades productivas y acompañar el desarrollo de la economía social en el distrito mediante la incorporación de recursos concretos.

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Capacitación para fortalecer los proyectos productivos

Durante la jornada también se entregaron certificados a las 52 personas que completaron el curso Herramientas para Emprender. La capacitación se realizó durante julio y tuvo como objetivo brindar conocimientos y recursos para mejorar la gestión y consolidar los proyectos productivos.

“Detrás de cada emprendimiento hay familias, proyectos y mucho esfuerzo. Para el gobernador Axel Kicillof y el ministro Andrés Larroque, la formación y la inversión van de la mano para generar más oportunidades de inclusión laboral y fortalecer la economía social en la Provincia”, destacó Villar.

De esta manera, la propuesta combinó la entrega de maquinaria y herramientas con instancias de formación destinadas a quienes llevan adelante iniciativas laborales y productivas en Bolívar.

Recorrida por un emprendimiento local

La actividad concluyó con una visita a un emprendimiento productivo del distrito. Allí, las autoridades dialogaron con sus integrantes y conocieron el trabajo que realizan.

También participaron la secretaria de Desarrollo Social y Participación Comunitaria de Bolívar, Magalí Tullio; el secretario de Producción y Políticas Educativas, Mariano Sarraua; y la subsecretaria de Desarrollo Social, Marianela Zanassi.

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