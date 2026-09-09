Luján avanza con mejoras urbanas y nuevas inversiones en educación pública

El Municipio de Luján continúa avanzando con una agenda que combina mejoras en el espacio público e inversión en educación, con nuevas intervenciones en la zona histórico-basilical y una entrega de materiales destinada a instituciones educativas del distrito.

Por un lado, se instalaron nuevas líneas de iluminación LED en el interior de las recovas. En paralelo, junto al Consejo Escolar, se distribuyeron kits deportivos, materiales didácticos y elementos de uso administrativo para escuelas de Luján.

Nueva iluminación en las recovas

La intervención en la zona histórico-basilical apunta a actualizar completamente el sistema de alumbrado del interior de las recovas.

Para avanzar con el cambio, se retiró el sistema tradicional compuesto por proyectores y una instalación eléctrica aplicada sobre las paredes.

En su reemplazo se colocó una tira LED continua de tono cálido, montada sobre un perfil angular de aluminio.

Más continuidad y potencia lumínica

La nueva configuración permite lograr una iluminación más uniforme a lo largo de las recovas.

También aporta mayor potencia y continuidad lumínica durante la noche.

La propuesta busca mejorar la visibilidad del sector sin perder la estética vinculada con el carácter histórico del lugar.

Una iluminación con criterio artístico

La intervención forma parte de una propuesta de iluminación artística para el área.

El nuevo sistema se suma al recambio de artefactos, la puesta en valor de las farolas y la transformación progresiva del alumbrado público a tecnología LED cálida.

El objetivo es jerarquizar el entorno y mejorar la experiencia de quienes circulan por uno de los sectores más emblemáticos de la ciudad.

Puesta en valor del espacio público

Desde el Municipio señalaron que la renovación forma parte de una mejora integral de la iluminación urbana.

La intención es intervenir de manera progresiva distintos sectores para mejorar la visibilidad, embellecer los espacios públicos y reforzar su puesta en valor.

Nueva entrega a instituciones educativas

En otro frente, el Municipio de Luján y el Consejo Escolar realizaron una nueva entrega de materiales destinados a establecimientos educativos.

La iniciativa incluye kits deportivos, recursos didácticos y elementos para tareas administrativas.

Los materiales serán utilizados por distintas comunidades educativas del distrito.

Recursos financiados con el Fondo Educativo

La inversión fue realizada a través del Fondo Educativo Municipal.

El objetivo es que los recursos públicos se traduzcan en herramientas concretas para docentes, estudiantes y equipos de gestión.

La entrega busca mejorar las condiciones cotidianas de enseñanza y aprendizaje.

Materiales para enseñar, aprender y jugar

Los kits deportivos permitirán ampliar las propuestas de actividad física y recreación.

Los materiales didácticos estarán destinados al trabajo pedagógico, mientras que los elementos administrativos reforzarán las tareas de organización de las instituciones.

Desde el Municipio remarcaron que cada recurso incorpora nuevas posibilidades dentro de la vida escolar.

Una definición en favor de la escuela pública

La gestión local enmarcó la entrega dentro de una política de acompañamiento sostenido a la educación pública.

El planteo es continuar invirtiendo y fortaleciendo a las escuelas mediante acciones concretas.

La iniciativa busca también acompañar las trayectorias educativas y mejorar las condiciones en las que estudiantes y docentes desarrollan sus actividades.

Trabajo conjunto con el Consejo Escolar

El Municipio destacó además la articulación con el Consejo Escolar.

Ese trabajo permite identificar necesidades y orientar los recursos hacia las instituciones.

La intención es sostener una política educativa basada en la coordinación y en la inversión pública.