Argentina registró en las pruebas PISA 2025 su peor desempeño educativo de los últimos 20 años y quedó en el puesto 72 entre los 91 países y economías participantes. Los resultados mostraron retrocesos en Matemática, Lectura y Ciencias respecto de la evaluación anterior.

Los estudiantes argentinos obtuvieron un promedio de 367 puntos en Matemática, 389 en Lectura y 393 en Ciencias. En las tres áreas, los puntajes fueron inferiores a los alcanzados en 2022 y ubicaron al país en la parte baja de la clasificación internacional.

Los datos surgen del informe “¿Cómo le fue a Argentina en PISA 2025?”, elaborado por Argentinos por la Educación a partir de los resultados publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La edición evaluó en el país a 11.093 estudiantes de 15 años pertenecientes a 412 escuelas. El informe internacional fue publicado por la OCDE el 8 de septiembre.

Ocho de cada diez no alcanzaron el nivel mínimo en Matemática

Matemática fue el área con el resultado más bajo. Argentina consiguió 367 puntos, frente a los 378 registrados en 2022, lo que representa una caída del 2,9%. Con ese desempeño, quedó en el puesto 75 entre los participantes y octava entre las 13 naciones latinoamericanas evaluadas.

El 76% de los alumnos argentinos quedó por debajo del nivel 2, considerado por PISA como el umbral mínimo de desempeño. Esto significa que solamente el 24% alcanzó o superó los conocimientos básicos esperados para su edad.

El deterioro se vuelve más evidente al observar la evolución histórica. En 2006 y 2009, el 36% de los estudiantes alcanzaba al menos el nivel mínimo en Matemática. Esa proporción bajó al 34% en 2012, al 31% en 2018, al 27% en 2022 y al 24% en 2025.

La proporción de estudiantes por debajo del mínimo fue superior a la registrada en Brasil, Colombia, Costa Rica, Perú, México, Chile y Uruguay. Los desempeños más altos de la región correspondieron a Uruguay y Chile, donde quedaron debajo del nivel básico el 57% y el 59%, respectivamente.

También cayeron los resultados en Lectura

En Lectura, el promedio argentino fue de 389 puntos, 12 menos que los 401 obtenidos en la edición de 2022. El resultado ubicó al país en el puesto 62 de la clasificación global y también en la octava posición de América Latina.

El 59% de los estudiantes quedó por debajo del nivel mínimo, mientras que solo el 1% consiguió ubicarse en los niveles 5 y 6, correspondientes a los desempeños más altos.

La comparación con la evaluación anterior también reflejó un retroceso: en 2022, el 55% no había alcanzado el nivel básico. La proporción aumentó cuatro puntos porcentuales en tres años.

Ciencias, el área principal de la evaluación

Las pruebas PISA 2025 pusieron especial énfasis en Ciencias, como ya había ocurrido en las ediciones de 2006 y 2015. En esta materia, Argentina obtuvo 393 puntos, contra los 406 alcanzados en 2022.

La caída de 13 puntos dejó al país en el puesto 71 a nivel internacional y octavo dentro de América Latina. Al igual que en Lectura, el 59% de los estudiantes no alcanzó el nivel mínimo y apenas el 1% llegó a los niveles de mayor rendimiento.

En 2006, el 56% de los alumnos argentinos había quedado por debajo del umbral básico en Ciencias. El registro de 2025 muestra que esa proporción aumentó tres puntos porcentuales en casi dos décadas.

Qué evalúan las pruebas PISA

PISA es una evaluación internacional que mide conocimientos y habilidades de estudiantes de 15 años en Matemática, Lectura y Ciencias. No analiza únicamente la incorporación de contenidos escolares, sino también la capacidad de aplicarlos a situaciones nuevas y problemas de la vida cotidiana.

En la edición 2025 participaron 91 países y economías, entre ellos los 38 integrantes de la OCDE. América Latina estuvo representada por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Los resultados dejaron a Argentina en el octavo lugar de la región y mostraron que la mayor dificultad se concentra en Matemática. Casi ocho de cada diez estudiantes argentinos no alcanzaron allí los aprendizajes mínimos establecidos por la evaluación.