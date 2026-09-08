Una nueva encuesta reflejó un extendido reclamo para modificar la orientación económica del Gobierno de Javier Milei. El 59,8% de los consultados manifestó que quiere un cambio de rumbo, mientras que el 38,7% se inclinó por mantener el modelo actual.

El relevamiento, realizado por la consultora Zentrix durante agosto de 2026, también mostró diferencias marcadas según el nivel socioeconómico. El pedido de una modificación es mayoritario entre los sectores de ingresos bajos, se equilibra en los segmentos medios y queda en minoría entre los de mayores recursos.

Además del rumbo general, la encuesta midió cuánto tiempo está dispuesta a esperar la sociedad para observar resultados económicos. En ese punto, el 53,2% respondió que ya perdió la paciencia, frente al 22,9% que afirmó que comenzó a percibir mejoras.

El reclamo crece entre los sectores de menores ingresos

La demanda de un cambio económico alcanza al 72,6% entre los encuestados de nivel socioeconómico bajo. En ese segmento, apenas el 25,3% prefiere sostener el modelo vigente.

Entre los sectores medios, las posiciones se encuentran prácticamente empatadas: el 50,1% reclama un cambio y el 49,5% se pronuncia por la continuidad.

La relación se invierte en el nivel socioeconómico alto. Allí, el 60,7% quiere mantener la orientación actual, mientras que el 36,8% pide modificarla. La distancia entre los segmentos extremos expone una valoración diferente del programa económico de acuerdo con la situación material de los hogares.

Más de la mitad dijo que perdió la paciencia

La consulta sobre los plazos que la sociedad está dispuesta a conceder al Gobierno dejó otro resultado relevante: el 53,2% sostuvo que ya perdió la paciencia ante la evolución de la economía.

En sentido contrario, el 22,9% respondió que ya observa resultados. Entre quienes todavía mantienen una expectativa futura, el 8,1% esperará hasta fines de este año, el 4,8% hasta mediados de 2027 y el 11% hasta las próximas elecciones presidenciales.

De este modo, el conjunto que todavía concede distintos plazos alcanza al 23,9%, aunque se encuentra dividido respecto del momento en que espera ver una mejora concreta.

Los resultados exhiben un escenario desafiante para el oficialismo de cara al próximo ciclo electoral. La evaluación económica no es homogénea: la continuidad conserva respaldo entre los sectores altos, pero el pedido de cambio se vuelve ampliamente mayoritario en los hogares de menores ingresos.

El consumo volvió a retroceder durante agosto

El relevamiento se conoce mientras distintos indicadores muestran dificultades para consolidar una recuperación del consumo. Como informó GrupoLaProvincia.com, las ventas minoristas pyme cayeron 2,7% mensual durante agosto y acumularon una baja del 2,4% en los primeros ocho meses de 2026.

En la comparación con agosto de 2025, las ventas disminuyeron 0,2%. El informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa vinculó la debilidad comercial con la pérdida de poder adquisitivo, el peso de las tarifas y el endeudamiento de los hogares.

Alimentos y bebidas registró un descenso interanual del 2,5%, mientras que Farmacia retrocedió 0,5%. Además, el 46,5% de los comerciantes consultados señaló que la situación de su negocio empeoró frente al año anterior.

El cruce entre la encuesta y los indicadores de actividad muestra que la discusión sobre el rumbo económico atraviesa tanto las expectativas sociales como el comportamiento del consumo. El principal reclamo se concentra en los sectores de menores ingresos, donde casi tres de cada cuatro encuestados quieren una modificación del modelo.