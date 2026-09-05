Javier Milei.

El deterioro del bolsillo comienza a trasladarse con mayor claridad a la evaluación política del Gobierno nacional. Una nueva encuesta de Reale Dalla Torre Consultores (RDT) registró en agosto el peor nivel de imagen positiva de Javier Milei en lo que va de 2026, una caída del respaldo al rumbo de la gestión por debajo del 30% y un cambio significativo en la manera en que los argentinos distribuyen responsabilidades por la situación económica.

El estudio fue realizado entre el 21 y el 24 de agosto sobre 1.286 casos en todo el país, con una muestra estratificada por región y proporcional al peso poblacional. Los datos se recogieron de manera digital a través de redes sociales y el margen de error informado es de ±3,8%.

Uno de los datos más sensibles para la Casa Rosada aparece cuando se pregunta quién es el principal responsable de cómo está hoy la economía. El 38,7% señaló al Gobierno de Milei, mientras que el 27,1% responsabilizó a la herencia kirchnerista y el 23,5% repartió responsabilidades entre ambos. Apenas un mes antes, la relación era inversa: el Gobierno recogía 31,8% y la herencia 32,6%.

Informe RDT.

El rumbo oficial pierde respaldo

La evaluación específica de la gestión también profundizó su tendencia negativa. La adhesión firme al rumbo del Gobierno cayó a 28,9%, el registro más bajo de toda la serie de RDT durante 2026. La desaprobación llegó al 56%, mientras que otro 15,1% no adoptó una posición definida.

Informe RDT.

La comparación interanual expone con mayor claridad el desgaste: en agosto de 2025 el respaldo al rumbo alcanzaba el 38,6%. En doce meses perdió 9,7 puntos, mientras la desaprobación pasó de 46,6% a 56%.

La imagen personal de Milei acompañó ese movimiento. Su valoración positiva quedó en 35%, el piso del año, frente a una negativa de 56,4%, la más elevada de la serie 2026. En julio todavía tenía 39,3% de positiva. En la comparación contra agosto de 2025, el Presidente perdió nueve puntos de imagen favorable y sumó 9,4 de rechazo.

Informe RDT.

También aumentó el límite electoral del mandatario. El 53,1% respondió que nunca votaría a Milei, frente al 50,8% registrado en mayo. Al mismo tiempo, su potencialidad electoral —quienes aseguran que lo votarían o probablemente lo harían— cayó del 41,2% al 37,4%. El propio informe identifica este crecimiento del rechazo como uno de los datos políticos más delicados del mes.

“No alcanza el dinero”, la preocupación que domina

El principal problema señalado por los consultados no es la inflación ni la inseguridad: 53,8% eligió “no alcanza el dinero” entre sus tres mayores preocupaciones. Detrás aparecen el empleo, con 41,8%; el aumento de las tarifas, con 38,4%; la inseguridad, con 36,3%; y la corrupción, con 33,8%. La inflación quedó en 29,9%.

Informe RDT.

La percepción sobre la economía personal acompaña ese cuadro. Un 68,2% calificó su situación como difícil o mala, el nivel más alto de 2026, y apenas 5,5% dijo atravesar una situación buena. El pesimismo tampoco se limita al presente: 53,8% cree que la economía del país estará peor el próximo año, contra 30,8% que espera una mejora.

La expectativa de que el esfuerzo realizado termine dando resultados también perdió terreno. El 42,5% considera que el sacrificio económico de los últimos dos años “no va a servir para nada”, mientras 37,6% cree que valdrá la pena. Es la mayor distancia entre ambas respuestas desde que RDT comenzó a medir ese indicador.

Otro dato profundiza el clima de incertidumbre: solamente 16,6% considera que “lo peor ya pasó”. En cambio, 33,2% dice que el país atraviesa actualmente el peor momento y otro 36,4% cree que lo peor todavía está por venir.

El consumo marca una nueva frontera política

La encuesta incorpora además una radiografía de consumo que permite observar el impacto material del deterioro económico. El 41,8% no compró ropa o calzado durante los últimos seis meses y el 60,7% no adquirió tecnología ni electrodomésticos en ese mismo período.

RDT encontró una fuerte relación entre capacidad de compra y comportamiento electoral. Entre el 30,3% de los consultados que no compró ni indumentaria ni tecnología durante seis meses, Axel Kicillof obtiene 43,3% en un escenario de balotaje, frente al 18,3% de Milei. La propia consultora advierte que el consumo no produce por sí mismo el voto, pero lo considera un marcador cada vez más claro de las diferencias políticas.

El deterioro del clima social aparece finalmente reflejado en el escenario electoral agregado. Por primera vez en la serie, la suma de Kicillof, Sergio Massa, Juan Grabois y Sergio Uñac alcanza 29,5%, frente al 29,2% de Milei. En julio, ese bloque reunía 23%, por lo que avanzó 6,5 puntos en un mes.

La fotografía que deja agosto combina así tres señales que hasta ahora no aparecían juntas con esta intensidad: menor adhesión al Gobierno, un rechazo presidencial creciente y una sociedad que empieza a atribuirle a la actual administración —más que a la herencia— la responsabilidad por el deterioro económico.